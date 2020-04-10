شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موعد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020 والقنوات الناقلة للمسلسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين التهامي - موعد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020 مسلسل”شاهد عيان” رمضان 2020، ينتظر محبي وعاشقي الدراما المصرية من جميع أنحاء الوطن العربي مسلسلات رمضان 2020، فخلال الفترة الأخيرة تصدر موقع البحث جوجل قائمة مسلسلات رمضان 2020، ومواعيد عرض هذه المسلسلات، والقنوات الناقلة لها، فكل شخص له فنان مميز يحب أن يتابع أعماله الفنية دائما، لذلك نرصد لكم قائمة مسلسلات رمضان 2020 من خلال موقعنا.
مسلسل شاهد عيان رمضان 2020
موعد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020 يخوض الفنان حسن الرداد المارثون الرمضاني لهذا العام من خلال ذلك المسلسل الذى يقدم فيه الفنان حسن الرداد نوعية مختلفة تماما، عن ما قدمه فى الفترة الأخيرة.
رمضان 2020و مسلسل شاهد عيان
مسلسل بطولة حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، محمد لطفي، وليد فواز، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج محمد حماقي.
مواعيد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020
تعاقدت قنوات ” النهار” مع الشركة المنتجة لمسلسل” شاهد عيان” لعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.
تردد قناة النهار لعام 2020
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|نايل سات
|11487 (H)
|27500 – 5/6
|SD
تردد قناة النهار دراما الناقلة لمسلسل شاهد عيان
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|نايل سات
|11487 (H)
|27500 – 5/6
|SD
الاسم سارة احمد محجوب . نبذة عني:عملت كمحررة صحفية منذ عام 2006 بالعديد من الصحف والجرائد والمجلات منها جريدة الرآي العام وجريدة الحياة وجريدة الحدث الوطني ومجلة الفن ومجلة الكبار ,وحاليا بجريدة فكرة فن. التعليم: كلية اعلام قسم صحافة السن: 28 عام .
كانت هذه تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020 والقنوات الناقلة للمسلسل - رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فكرة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.