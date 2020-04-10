موعد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020 والقنوات الناقلة للمسلسل - رمضان 2020

عدن - ياسمين التهامي - موعد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020 مسلسل”شاهد عيان” رمضان 2020، ينتظر محبي وعاشقي الدراما المصرية من جميع أنحاء الوطن العربي مسلسلات رمضان 2020، فخلال الفترة الأخيرة تصدر موقع البحث جوجل قائمة مسلسلات رمضان 2020، ومواعيد عرض هذه المسلسلات، والقنوات الناقلة لها، فكل شخص له فنان مميز يحب أن يتابع أعماله الفنية دائما، لذلك نرصد لكم قائمة مسلسلات رمضان 2020 من خلال موقعنا.

مسلسل شاهد عيان رمضان 2020

موعد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020 يخوض الفنان حسن الرداد المارثون الرمضاني لهذا العام من خلال ذلك المسلسل الذى يقدم فيه الفنان حسن الرداد نوعية مختلفة تماما، عن ما قدمه فى الفترة الأخيرة.

رمضان 2020و مسلسل شاهد عيان

مسلسل بطولة حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، محمد لطفي، وليد فواز، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج محمد حماقي.

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مواعيد عرض مسلسل شاهد عيان رمضان 2020

تعاقدت قنوات ” النهار” مع الشركة المنتجة لمسلسل” شاهد عيان” لعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

تردد قناة النهار لعام 2020

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11487 (H) 27500 – 5/6 SD

تردد قناة النهار دراما الناقلة لمسلسل شاهد عيان