موعد عرض مسلسل” فرصة ثانية ” رمضان 2020 والقنوات الناقلة للمسلسل - رمضان 2020

عدن - ياسمين التهامي - مسلسل فرصة ثانية 2020، ينتظر المشاهدين من داخل الوطن العربي المارثون الرمضاني الدرامي لمتابعة المسلسلات الرمضانية، حيث أصبحت مسلسلات رمضان من ضمن طقوس الشهر المبارك لذلك يتنافس الفنانين فى تقديم أفضل ما لديهم خلال المارثون الرمضاني المقبل، لذلك نقدم لكم من خلال ذلك المقال موعد عرض مسلسلات رمضان 2020 وقائمة المسلسلات لعام 2020.

مسلسل فرصة ثانية رمضان 2020

ينتظر محبي الفنانة الشابة ياسمين صبري ماذا ستقدم هذا العام، خاصة أن مسلسل” فرصة ثانية” يعد البطولة الثانية المطلقة للفنانة ياسمين صبري بعد مسلسل” حكايتي” للعام الماضي.

أبطال مسلسل فرصة ثانية 2020

مسلسل فرصة ثانية بطولة ياسمين صبري، دياب، أحمد مجدي، هبه مجدي، أيتن عامر، نهال عنبر، سارة الشامي، إدوارد، تميم عبده، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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موعد وقنوات عرض مسلسل فرصة ثانية فى رمضان 2020

يتم عرض مسلسل فرصة ثانية للفنانة ياسمين صبري، على قناة” mbc دراما”

تردد قناة mbc دراما الناقلة لمسلسل فرصة ثانية