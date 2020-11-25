بسبب كورونا.. قطر تغرق في أزمات الاقتصاد (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف بأن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد القطري بـ 2020، وأعلنت عجز الميزانية في النصف الأول من العام حيث بلغت 1.5 مليار ريال.

وأوضح الفيديوجراف بأن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني و سجلت انخفاضًا بنسبة 36 ٪ في صادرات الربع الثالث من العام وانخفضت الواردات بنسبة 16٪ في الربع الثالث من هذا العام.

كما أن الخطوط القطرية تكبدت خسائر صافية قدرها 1.9 مليار دولار و بعض الفنادق فقدت من 30% إلى 50% من موظفيها الوافدين و صندوق النقد الدولي توقع انكماش اقتصاد الدوحة بنسبة 4.5٪ هذا العام ومتوقع أن يصل عجز الميزانية القطرية إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهناك ما ساهم في تدهور حال الاقتصاد القطري وهو سوء الإدارة ، فلم تتخذ الدوحة أية إجراءات استباقية للحد من تداعيات كورونا.. وبهذا كان عام 2020. الأسوء للاقتصاد القطري.

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