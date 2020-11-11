7 معلومات لا تعرفها عن المقاتلة "إف- 35" 

مميزات عدة تتمتع بها مقاتلات" إف- 35 " التى تمثل الجيل الخامس من المقاتلات الحديثة والتى قامت بتصنيعها شركة " لوكهيد مارتن" الأمريكية ومن بين هذه المميزات.

1- تستطيع المقاتلة التخفى بمعنى أنه ليس بمقدور أى رادار مهما كانت قدراته رصدها اثناء اختراق أجواء أى دولة.

2- تتمتع المقاتلة بأنظمة حرب إلكترونية في غاية التقدم، وتجري نظم خاصة عمليات مسح مستمرة لكل جزء خارجي بالمقاتلة، وتصدر موجات إشعاعية تخدع الرادارات،

3- بمقدور المقاتلة حمل 16 طنا من القنابل والصواريخ الموجهة وخزانات الوقود.

4- أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حوالى 400 مليون دولار لإجراء تجارب على المقاتلة لاختبار نجاحها فى التخفى فقط.

5- سعر المقاتلة الواحدة بلغ 250 مليون دولار ولكن بعد ذلك خفضت الولايات المتحدة هذا السعر ليصل 100 مليون دولار ، وبالنسبة لإسرائيل التى تعاقدت على 33 مقاتلة فقد منحتها سعر مميز جدا هو 90 مليون دولار .

6- وتبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة للمقاتلة من طراز (F-35) قرابة 35 ألف دولار.

7- تستطيع المقاتلة الأمريكية الجديدة تنفيذ مهام بعيدة المدى على مسافات تصل إلى 1150 كيلومترا، وفي حال العمل على زيادة هذه المسافة بنسبة 30% عبر إضافة المزيد من خزانات الوقود، فإنها ستصبح قادرة على تنفيذ مهام على مسافة 1500 كيلومتر تقريبا.