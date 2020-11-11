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7 معلومات لا تعرفها عن المقاتلة "إف- 35" 

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مميزات عدة تتمتع بها مقاتلات" إف- 35 "  التى تمثل الجيل الخامس من المقاتلات الحديثة والتى قامت بتصنيعها شركة " لوكهيد مارتن" الأمريكية  ومن بين هذه المميزات.

 

 

1-  تستطيع المقاتلة التخفى بمعنى أنه ليس بمقدور أى رادار مهما كانت قدراته رصدها اثناء اختراق أجواء أى دولة.

 

 

2-  تتمتع المقاتلة بأنظمة حرب إلكترونية في غاية التقدم، وتجري نظم خاصة عمليات مسح مستمرة لكل جزء خارجي بالمقاتلة، وتصدر موجات إشعاعية تخدع الرادارات،

 

 

3-    بمقدور المقاتلة حمل 16 طنا من القنابل والصواريخ الموجهة وخزانات الوقود.

 

 

4- أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"  حوالى 400 مليون دولار  لإجراء تجارب على المقاتلة لاختبار نجاحها فى التخفى فقط.

 

 

5- سعر المقاتلة الواحدة بلغ 250 مليون دولار ولكن بعد ذلك خفضت الولايات المتحدة هذا السعر ليصل 100 مليون دولار ، وبالنسبة لإسرائيل التى تعاقدت على 33 مقاتلة فقد منحتها سعر مميز جدا هو 90 مليون دولار .

 

 

6-    وتبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة للمقاتلة من طراز (F-35) قرابة 35 ألف دولار.

 

7-  تستطيع المقاتلة الأمريكية الجديدة تنفيذ مهام بعيدة المدى على مسافات تصل إلى 1150 كيلومترا، وفي حال العمل على زيادة هذه المسافة بنسبة 30% عبر إضافة المزيد من خزانات الوقود، فإنها ستصبح قادرة على تنفيذ مهام على مسافة 1500 كيلومتر تقريبا.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

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