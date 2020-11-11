ما أهمية ميناء هوبيو بعد الصراع القطري التركي عليه؟

يقع ميناء هبيو شمال وسط اقليم مدغ، وعلى بعد حوالي 265 كم جنوب شرق جالكعيو عاصمة الاقليم وحوالي 50 كم شمال حاررطيري و300 ميل شمال شرق العاصمة مقديشو .

كانت مدينة هوبيو في القرون الماضية قاعدة لسلطنة هوبيو التي أسسها السلطان يوسف علي كيناديد في سبعينيات من القرن التاسع عشر، ثم حكمها في وقت لاحق أعضاء متعاقبون من أسرة كيناديد. في عام 1888، وقّع السلطان يوسف معاهدة مع إيطاليا وصارت مدينة هوبيو جزءا من المحمية الإيطالية.

كغيرها من المدن الصومالية عانت مدينة هوبيو بعد سقوط نظام سياد بري عام 1991 من الحرب الأهلية التي مرزقت البلاد وحولته إلى كرتونات قبلية لا يجمعها سوى خريطة الصومال، وتعاقبت على إدارة المدينة عدد من الإدارات المحلية أبرزها، حمن وحيب، وإدارة جلمدغ الأولى، والمحاكم الاسلامية، وحاليا تخضع لإدارة ولاية جلمدغ التي يرأسها أحمد دعاله حاف .

الأهمية الإستراتيجية

يعتبر ميناء هوبيو الواقع على الساحل الشمالي الشرقي للصومال وبالقرب من خليج عدن واحد من أقدم الموانئ الصومالية وكان المكان المفضل للبحارة الذي يستخدمون مضيق باب مندب وكانوا يتوقفون عند المدينة لتزود باحتياجاتهم من المياة العذبة.

ولأهميتها صارت مدينة هوبيو خلال السنوات الماضية أحد أهم معاقل القراصنة ونقطة تجمع رئيسية لهم عندما كانوا في ذروة نشاطهم عام 2011 .

تعود أهمية ميناء هوبيو إلى:

الموقع الجغرافي: يعد الميناء ضمن الموانئ الصومالية القريبة من مضيق باب المندب رابع أهمّ نقطة عبور بحرية فيما يتعلّق بنقل البترول وعلى بعد مئات الكليومترات من الحدود البحرية مع اليمن التي تربط مع عشائر بعض المناطق الصومالية وشائج القربي وصلات الرحم . كما أنه يقع في اقليم مدغ وسط البلاد الذي يشكل حلقة الوصل بين شطري البلاد، الجنوب والشمال.

الحرب على الارهاب: يمكن أن يشكل الميناء قاعدة مهمة للحرب على الإرهاب بإعتباره ممرا مهما للأسلحة غير الشرعية وقناة اتصال بين عناصر القاعدة وداعش في اليمن والصومال وأن اسلامي الصومال لما أحكموا سيطرتهم عام 2006 على موانئ مقديشو وكسمايو كانت خطوتهم التالية التوجه نحو الشمال والسيطرة على ميناء هوبيو لما يشكل لهم من أهمية. وأوضح تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا أن الخط البحري بين اليمن والصومال عبر خليج عد لا يزال يشكل أكبر ممر للسلاح غير الشرعي وأضاف التقرير أن ميناء هوبيو من بين موانئ الواقعة على سواحل الصومال والتي تسخدم كمعبر للسلاح.

العلاقة التجارية مع إثيوبيا: يمكن للميناء ان يوفر خدمة بحرية لمناطق واسعة في وسط الصومال وتعزز العلاقة التجارية مع إثيوبيا الدولة الحبيسة في منطقة القرن الإفريقي، بحيث يمكن أن يشكل منفذا بحريا لإثيوبيا عبر منطقة عبود واق لتخفيف اعتمادها على ميناء جيبوتي. وهناك تصور مقترح صيني يدعو إلى انشاء خط بحري يربط بين الصين و آبار النفط والغاز في منطة أوغادين شرق إثيوبيا عبر ميناء هوبيو(7). وهناك تقارير أخرى أكدت على إمكانية وجود مصلحة استراتيجية لإثيوبيا في ميناء هوبيو(8).

عودة الأمن والإستقرار إلى الصومال: تعد عشائر منطقة مدغ وجلجذود من كبرى العشائر الصومالية التي لها دور كبير في تحديد المسارات السياسية والأمنية في الصومال، حيث كانت تلك العشائر في السنوات الماضية رقما صعبا في المعادلة السياسية الصومالية. وبالتالي فإعادة تشغيل ميناء هوبيو تعتبر خطوة مهمة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

الاستثمار: تعتبر الموانئ والمطارات في الصومال مرافق حيوية لإعادة بناء البني التحتية للبلاد وأنها تعد فرصة واعدة للمستثمرين. وبحسب تقارير دولية هناك كمية كبيرة من القدرات غير المستخدمة في عدد من الموانئ الرئيسية في الصومال، وأشار تقرير صادر من البنك الإفريقي للتنمية إلى عدم استخدام القدرة الفعلية للموانئ الصومالية سوى حوالي 20٪ فقط.