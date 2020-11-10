الإخوان.. رجال إيران وتركيا في العراق (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف أن المواقف كشفت أن جماعة الإخوان تمارس سياسات داعمة للخارج حيث تساعد إيران وتركيا لتحقيق أطماعهم في العراق.

أسامة النجيفي يعتبر أداة الربط بين الجماعة وتلك الدول وهناك عدة أدلة تؤكد ميول إخوان العراق لتركيا وإيران.

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العراق حالياً بين موالٍ لتركيا وموالٍ لإيران الخمينية ، الأمين العام للحزب الإسلامي رشيد العزاوي صديق للنظام الخميني كما أن االعلاقات الإيرانية الإخوانية ممتدة منذ حسن البنا.

وقعت لقاءات بين إيران والإخوان في تركيا بهدف التعاون و يعمل أسامة النجيفي على مخطط تركي لتقسيم العراق ويساعد الإخوان تركيا في تحقيق أطماعهم للسيطرة على نينوى

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