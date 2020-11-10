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انقلاب أنقرة على الدوحة.. أردوغان يسرق أحلام تميم (فيديوجراف)

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كشف فيديوجراف بأن الرئيس التركي يعمل على تحدي أمير قطر بشكل علني كما أن أردوغان يحاول السيطرة على أهداف تميم بن حمد.

 

وهناك مواقف عدة أكدت أن أردوغان يسرق أحلام تميم كما أم قطر كانت تسعى للسيطرة بشكل كبير على الصومال.

 

الدوحة سعت لتحويل أجهزة الصومال إلى أجهزة تتبع قطر وعينت فهد ياسين بجهاز الاستخبارات من أجل تحقيق تلك الأهداف.

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كما دمر أردوغان دمر تلك الترتيبات القطرية فالرئيس التركي يحاول تعزيز حضوره في الصومال بعد فشله بالسودان كما أن تركيا أعلنت سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي هذا الإعلان يكشف رغبة تركيا في السيطرة على الصومال وحكومته وهو نفس الهدف الذي تسعى إليه قطر فسرقت أحلام تميم في وقت قدمت فيه قطر وعود لإقليم مدغ بوسط الصومال للسيطرة عليه واستغل أردوغان عدم تنفيذ تلك الوعود لسرقة طموح تميم وبالفعل بدأت تركيا في المساعدة ببناء ميناء هوبيو لوضع قدمها بالإقليم.

 

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