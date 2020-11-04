شباب الصحفيين المصريين: قطر تمول "كارنيجي"لمهاجمة مصر وفبركة تقارير عن الاقتصاد المصري

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين تفاصيل واسرار المؤامرة الجديدة للهجوم على مصر.. مؤكدة الجبهة علي ان كلمة السر مركز"كارنيجي" والذي أسند الية فبركة تقارير عن الاقتصاد المصري والتمويل والدعم الضخم من قطر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: أن مركز كارنيجي مؤسسة مشبوهة ذات سمعة سيئة تعمل لخدمة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

اضاف طوالة: دائما ماتتصدر قطر مشاهد دعم وضخ الملايين لضرب حالة الاستقرار في البلاد وكلما تفشل في ملف تبحث عن ملف آخر والميزانية مفتوحة وقد طالبت المركز المشبوة بعمل تقارير مضروبة عن الاقتصاد المصري وشن هجوما كبيرا على الدولة المصريةفي إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.