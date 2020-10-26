سياسي مصري: رحلات قطر إلى الصومال هدفها تمويل الجماعات الإرهابية

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية، أن الرحلات التي تقوم بها قطر إلى الصومال تهدف إلى تمويل الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل العلاقات القومية التي تربط النظام القطرى بحركة شباب الصومال الإرهابية.

وأضاف رئيس المؤسسة العربية، في تصريحات وفقا لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدوحة تستغل المساعدات التي ترسلها إلى بعض الدول الأفريقية وعلى رأسها الصومال من أجل دعم الإرهابيين لمنع أي استقرار للدول الأفريقية ونشر الفوضى في الصومال.

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ولفت رئيس المؤسسة العربية إلى أن قطر تحاول أن تعمل في مناطق لا يعمل فيها أحد، وتحاول أن تسيطر على ثروات الدول الأفريقية، وتزيد من تمويلها للإرهابيين من خلال تلك الرحلات التي تقوم بها للصومال.

وعلى الرغم من تداعيات الإغلاق التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في قطاع السفر، فإن دولة قطر سارعت إلى فتح الخطوط الجوية، واستئناف رحلات الطيران مع دولة الصومال، حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف رحلاتها ثلاث مرات أسبوعيا إلى مقديشو بالصومال من 6 سبتمبر 2020.

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