الناشطة المصرية "منى سيف" تحرض ضد مصر من أجل "جواز السفر البريطاني"

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على "منى سيف"، شقيقة الإرهابيين المصريين علاء عبد الفتاح وسناء سيف، المحبوسين بسبب تورطهما مع جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على الفوضى وهدم الدولة المصرية.

وقال ناشط على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا رادع لهذه العائلة التى احترفت التخريب والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها من أجل حفنة دولارات وإسترليني وجواز السفر البريطاني".

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وتابع رواد السوشيال ميديا: "العمالة لجماعة الإخوان الإرهابية أصبحت علامة مسجلة لمنى وأخواتها، العائلة الكريهة احترفت التواصل مع أعداء مصر والمصريين في الداخل والخارج ثم يرددون أكاذيب بأنهم مضطهدون، أقل تعليق على هذه العائلة أنهم لا يخافون ولا يختشون وهذه قمة الخيانة للوطن".

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