شاهد.. قطر تدعم الجماعات الإرهابية عبر المنظمات الخيرية

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب تقرير عن ما تقوم به قطر لدعم التنظيمات الإرهابية ، من خلال المنظمات الخيرية، التى تعمل كغطاء لتمويل الجماعات المسلحة فى سوريا وغيرها، وعلى رأس هذه المنظمات "راف" الخيرية، والتى تعمل على تمويل جبهة النصرة فى سوريا، والتى تستغل أعمالها الإنسانية فى أعمال التطرف والإرهاب.

وأوضح التقرير أن مؤسسة راف القطرية، يترأسها ثانى بن عبد اللاه آل ثانى، شقيق أمير قطر، لها علاقات وطيدة بعدد من الجميعات فى تركيا، والذين يعملون على دعم الإرهاب فى سوريا وليبيا وغيرها من دول الصراع، ولم يتوقف فقط دورها على ذلك بل ، بل أن التمويل القطرى للجماعات المسلحة وصل إلى افريقيا وخصوصا شمال مالى والسودان وغيرها من خلال هذه الجماعات الإرهابية التى تمول من المنظمات الخيرية، التى تهدف إلى ضرب وزعزعة استقرار الدولة السمراء من أجل السيطرة على ثروات البلاد.

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وأكد التقرير أن المنظمات الخيرية القطرية تعمل على دعم الجماعات المتشددة مثل "القاعدة" و"بوكو حرام" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابى، والانفصاليين الطوارق، وحركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية فى إفريقيا.

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