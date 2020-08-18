أهداف زيارة وزيرا الدفاع القطري والتركي إلى العاصمة الليبية طرابلس

وصل وزيرا الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونظيره التركي خلوصي أكار، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وكشفت وسائل إعلام ليبية أن الوزيرين سيلتقيان بعدة مسؤولين في حكومة فايز السراج، غير الدستورية، في إطار الدعم القطري التركي للمليشيا الإرهابية، غربي البلاد.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

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ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر أن هناك اتفاق تركي قطري لزيادة رواتب المرتزقة السوريين المقاتلين في ليبيا.

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