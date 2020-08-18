بزيادة الدعم.. تركيا وقطر تواصل اللعب على ورقة "الميليشيات" في ليبيا

كشفت مصادر أن زيارة وزيري دفاع قطر وتركيا لليبيا، تأتي لتعزيز الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا وقطر

وقالت المصادر وفقا لـ"العين الإخبارية" إنه "من ضمن أهداف الزيارة ترتيب المشهد العسكري والسياسي الجديد خاصة بعد التحرشات الأخيرة بين المليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الموالين لتركيا".

وأضافت أن وزيري دفاع قطر وتركيا يعتزمان لقاء مسؤولين في حكومة فايز السراج، في إطار دعم المليشيات والمرتزقة وضمان تسيل مبالغ مالية لدعم الحكومة غير الدستورية.

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وذكرت مصادر صحفية أن وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية، يصلان إلى طرابلس للقاء عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق غير الشرعية من أجل بحث الملفات العسكرية شرق مدينة مصراتة ووضع خطة للهجوم على سرت والجفرة.

وبدعم علني من تركيا وقطر تستخدم حكومة السراج التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة والفصائل الموالية لتركيا في السطو على غرب ليبيا.

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