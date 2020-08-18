اتفاق تركي قطري لزيادة رواتب المرتزقة السوريين المقاتلين في ليبيا

أفاد موقع "ليبيا ريفيو" أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، و نظيره القطري، خالد العطية، وصلا يوم الاثنين في إلى العاصمة الليبية، طرابلس.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، وزراء الدفاع والوفود المرافقة لهم مع نائبه أحمد معيتيق ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش.

وتطرق الاجتماع بين السراج ووزراء الدفاع إلى مجالات التعاون العسكري والأمني ، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لحكومة الوفاق الوطني.

Advertisements

لكن ما كان وراء الكواليس، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة ليبيا ريفيو، أن حكومة الوفاق الوطني طلبت تعزيز الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا وقطر لقواتها الأمنية.

وأكدت المصادر أن المحادثات التي جرت بين السراج وأكار والعطية أسفرت عن اتفاق ثلاثي لزيادة الدعم العسكري للحكومة المتمركزة في طرابلس. ويُعتقد أنه بناءً على طلب النمروش تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30٪ لرواتب المقاتلين السوريين المرسلين من تركيا. يأتي ذلك وسط اضطرابات أخيرة أُثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعدم دفع أنقرة الأموال لهؤلاء المقاتلين.

وقال مراقبون إن سبب طلب النمروش هو السيطرة على غضب المرتزقة السوريين ، قبل أن يتحول الأمر إلى تمرد جماعي ورفض القتال.

Advertisements