لتمويل التنظيمات الإرهابية .. الولايات المتحدة تمهد لإجراءات أشد خطورة ضد قطر

تبدأ الولايات المتحدة الأميركية بالنظر في سلوك قطر وإخضاعها لعمليات التدقيق تمهيدا لإجراءات أشد خطورة بعد توارد التقارير عن تمويلها للمنظمات الإرهابية حول العالم آخرها ما كشفته "فوكس نيوز" عن تمويلها ميليشيات حزب الله.

مشرعون جمهوريون كبار وجهوا خطابا إلى وزارة العدل يطلبون منها تسجيل شبكة "الجزيرة" القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل، كما اتهم الخطاب قطر بتمويل الإرهاب وإثارة زعزعة استقرار المنطقة وإيواء قادة الحركات الإرهابية، كما ذكرت قناة مداد نيوز السعودية.

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وسخروا من تغطية الإعلام القطري للأحداث بالعالم مقارنة بتجاهل ما يحدث في قطر واستشهدوا بقانون قطري يجرم أي تغطية إعلامية تثير استقرار البلاد.

المشرعون أشاروا إلى أن أنشطة الجزيرة تتماشى مع أولويات قطر وتشارك في أنشطة سياسية وتنشر معلومات داخل أميركا لتعزيز مصالح قطر المتهمة بتمويل الإرهاب وتقديم اللجوء لقادة التطرف.

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