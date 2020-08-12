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سياسي سعودي: أمريكا ستتخذ خطوات تجاه قطر بعد تمويلها لحزب الله

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قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر إن الإدارة الأمريكية ستتخذ عدة خطوات تجاه قطر وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية بعد تورط الدوحة في تمويل حزب الله.

 

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "لم تعد الولايات المتحدة تثق بالتصريحات من قبل الدوحة بشأن محاربة الإرهاب وبدأت واشنطن بفتح ملفات النظام القطري وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية وأخرها، اتخاذ واشنطن خطوة النظر بعين الجدية لموضوع تمويل قطر لحزب الله الإرهابي".

 

وأضاف: "الإدارة الأمريكية بدأت تتخذ إجراءات جدية تجاه قطر وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية وأخرها تمويل قطر لحزب الله الإرهابي، وهو ما يفسره زيارة مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية للدوحة للتحقيق في علاقتها بحزب الله الإرهابي".

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