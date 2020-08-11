سياسيون يطالبون بإجراءات عقابية ضد قطر بعد فضح تمويلاتها المشبوهة

طالب عدد من السياسيين الأوروبيين البارزين بإجراءات عقابية ضد قطر بعد فضح تمويلاتها المشبوهة وأنشطتها الإجرامية السرية حول العالم.

يأتي ذلك في ظل التحقيقات المستمرة حول تمويل الدوحة لأنشطة تنظيم "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، عبر مؤسسات خيرية، وبمعرفة مسؤولين في حكومتها، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

وفي تصريحات للشبكة الأمريكية، واصل العميل السابق لعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، "جايسون جي"، فضح المتورطين الرئيسيين في التغطية على عمليات تمويل مشبوهة لأنشطة التنظيم اللبناني.

وقال "جايسون"، إن سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، وهو سفير الدوحة السابق في برلين من 2009 إلى 2016، سعى للتفاوض على اتفاق يدفع بموجبه 750 ألف يورو إلى جيسون لشراء صمته بشأن دور قطر في تمويل حزب الله.

وذكرت "فوكس نيوز" أن "تمويل قطر لواحدة من التنظيمات الإرهابية، يثير شكوكا حول شراكة الإمارة والولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب".

وفي هذا الإطار، قالت ناتالي جوليه، وهي سيناتور فرنسي قادت لجنة تحقيق في ملف الشبكات الإرهابية في أوروبا: "لابد أن يكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر، وأن نكون حريصين فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب".

وأضافت في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، "بلجيكا (مقر اجتماعات الدبلوماسي القطري وجايسون) يجب أن تطالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية".

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وأوضحت: "علينا وضع سياسة واضحة لمنع أي تمويل للإرهاب خاصة من دول مثل قطر وتركيا" التي تدعم الإخوان وأيدلوجيتها الخطيرة.

فيما قال إيان بيزلي جونيور، عضو البرلمان البريطاني: "سلوك النظام القطري فاضح، ويجب على الحكومات في بلجيكا والمملكة المتحدة اتخاذ موقف حاسم".

وتابع: "هذه الاتهامات خطيرة، خاصة وأن سفير (قطر لدى بلجيكا) والناتو متورط فيها، ويجب التحقيق فيها واتخاذ إجراءات مناسبة".

وأضاف: "حزب الله جماعة إرهابية محظورة في بريطانيا والعمل معها لا يمكن التسامح معه"، متابعا: "سأتصل غدا بوزير خارجية المملكة المتحدة، وأطالبه بالتحقيق في هذه الاتهامات".

متفقا معه في الرأي، قال إفرايم زوروف، وهو مسؤول في منظمة "سيمون وايزنثال" الحقوقية الأمريكية: "دور قطر في تمويل حزب الله يتطلب اتخاذ إجراءات فورية ضد المتورطين وطرد السفير القطري فورا".

وكان العميل جيسون محور عدة تحقيقات إعلامية فجرتها صحف ألمانية في الأسابيع الأخيرة حول تمويل قطر الإرهابي لحزب الله، واستخدامها شركة العلاقات العامة "WMP Eurocom" لقبول دفعة نقدية كبيرة لمحو بصمات الدوحة في تقديم مساعدات عسكرية مادية لحزب الله.

ويملك جايسون ملف وثائق يثبت تمويل قطر لحزب الله، حصل عليه إبان عمله في الدوحة كعميل سري لأحد أجهزة الاستخبارات، يتضمن معلومات عن صفقة سلاح اشترتها شركة قطرية من أوروبا الشرقية، لصالح "حزب الله".

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