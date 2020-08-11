أمجد طه: نظام قطر يحاول استغلال مأساة لبنان

قال الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط والخبير في الشؤون السياسية الإستراتيجية أمجد طه، إن النظام القطري يحاول استغلال مأساة لبنان وحادثة مرفأ بيروت.

حيث قال طه عبر تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر إن سفير نظام قطر في لبنان علي بن حمد المري ومعه سلطان مبارك خليفة عيسى الكبيسي، قاموا بزيارة قيادات حزب الله والرئيس اللبناني ميشال عون.

وتابع طه: "لقد أكدوا على أن أمير قطر تميم آل ثاني مستعد لتقديم نصف مليار دولار بشرط أن يرفض نظام عون المساعدات الإنسانية القادمة من السعودية البحرين والإمارات واتهامهم بزعزعة أمن بيروت".

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