مسؤولون أوروبيون: يجب التحرك ضد قطر لوقف دعمها لحزب الله الإرهابي

أكد مسؤولون أوروبيون أنه يجب التحرك ضد قطر لوقف دعمها لحزب الله، خاصة بعد التفجير الخطير في مرفأ بيروت، والذي تسبب في مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة قرابة 4000 آلاف آخرين.

وقالت فوكس نيوز: إن سفير قطر لدى بلجيكا والناتو متورط بتسهيل صفقات سلاح لحزب الله.

وفي وقت سابق، قال مروان عبود محافظ بيروت: إنه تم تدمير المدينة بالكامل، وهي غير صالحة للحياة الآن وأن الآلاف من السكان بدون ملجأ أو مأوى، كما أن مرفأ بيروت مدمر بالكامل، كما أعلن أن الخسائر الناجم عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وأضاف مروان عبود، أن التكلفة للتصليحات والترميم مرتفعة، إلا أن الإمكانيات محدودة في ظل الأزمة الاقتصادية إلى جانب تعثر الاستيراد من الخارج.

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وأشار محافظ بيروت، إلى أن الحادث مصيبة حلت على لبنان، كما أنهم يعملون ليلًا نهارًا في محافظة بيروت لتأمين الملجأ لأهالي بيروت، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.

وتابع محافظ بيروت، أن هناك صعوبة في تأمين مخزن بيروت فلا فنادق حتى هناك، ومن هنا طلبنا من أهالي المدن اللبنانية ورؤسائهم في استضافة أهل بيروت.

وأكد محافظ بيروت، أننا شعب واحد لا يفرقنا طوائف أو أديان بل تربطنا الوطنية، لافتًا إلى أن العالم العربي في قلب لبنان وهو الآن يحتاج إليكم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة واضحة حتى الآن حول كيف سيتم التعامل مع الأضرار التي سببها الانفجار.

وفي اليوم الثاني من انفجار بيروت، انتشرت صور الكارثة التي حلت على لبنان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا المشهد وكأن لبنان تحولت إلى قصة فيلم يتناول أحد مشاهد أحداث نهاية العالم داخل أفلام الخيال العلمي الأمريكية، والتي تتوقع نهاية العالم، فظهرت ملامح الدمار والخراب على مرفأ لبنان ومساحة شاسعة من الجانب المحيط بمرفأ بيروت.

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