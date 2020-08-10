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هاشتاج أموال قطر تدمر بيروت يفضح دعم الدوحة للإرهاب

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تصدر هاشتاج أموال قطر تدمر بيروت موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ظهور تقارير تؤكد تورط قطر فى تفجير مرفأ بيروت.

 

وانتشرت تقارير أمريكية تؤكد دعم قطر للإرهاب وحزب الله مما ادى الى تفجير مرفأ بيروت.

 

وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر.. ما نقول الا الله يلعن النظام القطري الفاسد..تمويل الإرهاب في كل مكان بسوريا وليبيا والعراق

وما اكتفى بهذا بس.. تسببو بموت الكثير من الأبرياء في بيروت بهدف الوصول لأهدافهم الخبيثة.

 

 

لولا أموال #قطر لما استطاع حزب الله السيطرة على مرفأ #بيروت ولايشك أحد بأن #الدوحة شريكة في الدم الذي سفك فتحقيق الفوكس نيوز عن دور المال القطري خطير جدًا فهل تتحرك #لبنان وتنضم للقضية التي رفعت في نيويورك وتحمل الدوحة المسؤولية وتطالبها بالتعويضات!

 

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قطر طبقت مقولة أقتل القتيل وأمشي في جنازته تعطي حزب الله السلاح عشان يسيطر على الشعب اللبناني ويقتل فيه وبنفس الوقت تطلع تعزيهم بعد ما تحل الكارثه عليهم

 

حسبنا الله فيك ياقطر.. سرطان الخليج والمنطقة والأمة العربية والإسلامية

 

وقال مروان عبود محافظ بيروت، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت تجاوز 220 قتيلا والجرحى يتجاوز 5 آلاف مصاب.

#أموال_قطر_تدمر_بيروت
أموال #قطر وجدت لنشر الدمار وقتل الأبرياء 
اليوم فوكس نيوز نشرت التقرير اللي فيه الادله الكاملة واللي تأكد حزب الله من قام بالتفجير بدعم قطري سواء من مال او اسلحه pic.twitter.com/zFoWLaVGdl

— سلمان الشهري (@alshahri_slman) 

#أموال_قطر_تدمر_بيروت
أموال #قطر وجدت لنشر الدمار وقتل الأبرياء
اليوم فوكس نيوز نشرت التقرير اللي فيه الادله الكاملة واللي تأكد حزب الله من قام بالتفجير بدعم قطري سواء من مال او اسلحه pic.twitter.com/zFoWLaVGdl

— سلمان الشهري (@alshahri_slman) August 8, 2020
">August 8, 2020

قناة فوكس نيوز الامريكية 

تنشر تحقيق امريكي يثبت تورط النظام القطري في دعم ميلشيا حزب الله بالمال والسلاح، وان مرفا بيروت سببه حزب الله ولا يستبعد تورط النظام القطري فيه. #أموال_قطر_تدمر_بيروتpic.twitter.com/NNpvEMapx4

— بن عويد #2030 ???????? (@fdeet_alnssr) 

قناة فوكس نيوز الامريكية

تنشر تحقيق امريكي يثبت تورط النظام القطري في دعم ميلشيا حزب الله بالمال والسلاح، وان مرفا بيروت سببه حزب الله ولا يستبعد تورط النظام القطري فيه. #أموال_قطر_تدمر_بيروت pic.twitter.com/NNpvEMapx4

— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) August 8, 2020
">August 8, 2020
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MO Nasa

MO Nasa

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