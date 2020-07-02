أردوغان يزور الدوحة ومغردون: الله يكون في عون الشعب القطري

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قوبلت زيارة أردوغان لقطر بسخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج وباقي بلدان العالم العربي. وكتبت مغردة تدعى "هاجر جوزي": قوات أردوغان التركية تنتشر في العاصمة الدوحة. وأضافت: الرئيس التركي لا يشعر بالأمان داخل الدوحة رغم أنه في ملعبة ووسط جيشه. ورأى مغردون أن هذه الزيارة هدفها الحصول على الأموال لدعم القوات التركية في ليبيا، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة. في السياق، كتبت مغردة تدعى "إيمي": كان الله في عون الشعب القطري. أردوغان يأكل الأخضر واليابس. الدكتورة في جامعة الملك سعود، أمل عبد العزيز الهزاني، قالت: وزير المالية التركي كان في ليبيا والآن هو على رأس وفد أردوغان المصغر إلى قطر. في إشارة إلى جلب الدعم للعملية العسكرية في ليبيا هو هدف زيارة أردوغان للدوحة. ويتفق المغرد عمر محمود مع الهزاني في أن الزيارة هدفها مالي. ويقول: أردوغان رايح يحلب قطر، فلوس العرب للعثماني عشان يدمر العرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. في ذات السياق، كتبت المغردة "سما محمد": أردوغان إلي قطر في زيارة سريعة لكي يقوم بالاتفاق مع تميم في كيفية سرقة أموال الشعب القطري من أجل دعم المليشيات الإرهابية و تحقيق فكر اردوغان العثماني