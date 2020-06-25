شاهد.. عجز قطر لصالح واشنطن أبرز انجازات تميم 

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تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو مصور، لأمير قطر "تميم بن حمد"، يفتخر فيه بعجز دولته لصالح الولايات التحدة، حيث بلغت حجم الاستثمارات القطرية 185 مليون دولار، وخلق نصف مليون وظيفة أمريكية، وتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلي أكبر مصدر لقطر، وذلك في الذكري السابعة لتولي تميم مقاليد الحكم في قطر بعد الانقلاب الناعم على والده. أعظم إنجازات تميم بن حمد انه يتفاخر أمام الملأ بعجز دولته لصالح دولة أخرى ، قطر في عهد تميم وصلت الى أرذل المستويات وأصبحت دولة هشة يؤثر عليها أي أزمة اقتصادية عالمية وما تعيشه اليوم من ضعف اقتصادي أكبر الأمثلة #الذكرى_السابعة_لحكم_الشيخ_تميمpic.twitter.com/j2sHdvbqFi — محمد السالم (@poet96620) June 24, 2020