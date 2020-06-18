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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة والان مع التفاصيل
الخميس 18 يونيو 2020
حسمت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد السفير حسام زكي ما حاول معسكر «الإخوان وتركيا» ترديده بزعمهما شرعية حكومة الوفاق، وقانونية التدخل العسكري التركي في ليبيا، وهو المدان والمرفوض عربيا ودوليا.
ووسط استمرار الانتهاكات التركية لا سيما في ليبيا، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن على تركيا إيقاف تدخلاتها في دول المنطقة، قائلاً «تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة والخلاف»، وفقا لعكاظ.
وشدد زكي وفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، ، على أن تدخل تركيا وإيران في الشأن العربي يجب أن يتوقف. وأكد أن التدخل التركي في ليبيا وسورية والعراق، واستجلابها مقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية مرفوض ومدان عربيا.
واعتبر أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، مضيفا أن طهران وأنقرة تستغلان الأزمات لدعم المليشيات.
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