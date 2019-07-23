قطر في فخ الارهاب مجدداً

لم يمر الا أيام قلائل تمكن السلطات الايطالية من ضبط صاروخ قطري في أيدي الجماعات المتطرفة إلا وظهر التسجيل الصوتي الذي سربته وكالة غربية ونشرته صحيفة النيويورك تايمز يوضح تعاون الدوحة مع تفجير ارهابي في الصومال.

أرادت قطر من خلال هذه التفجيرات الارهابية في الصومال تحقيق اهداف سياسية ضد دولة الامارات إلا أنها استخدمت وسيلة التأييد والدعم الارهابي في الصومال الذي هو مدان من قبل المجتمع الدولي.

هناك مساحة واسعة من المناورة والصراع السياسي بين الدول لكن لا يصل الى حد التعامل مع الارهاب، وهذه سابقة من نوعها تورطت بها قطر وما تزال الى جانب حليفتها ايران التي هي الراعية للعمليات الارهابية والداعمة لها في الدول والمنطقة بشكل خاص.

هذا التسريب والتسجيل الصوتي رغم محاولة قطر التنصل عنه ومحاسبة الذي ورد اسمه في التسجيل الصوتي مع السفير القطري في الصومال إلا أنه لا يفيد في شيء بل يؤكد مدى تماهي قطر في دعمها للارهاب منذ عشرين عاما.

سياسيون خليجيون وناشطون دعوا بعد انتشار تسريب تفاصيل المكالمة الى محاكمة قطر دوليا واتخاذ موقف دولي موحد تجاه هذه الاعمال العدوانية التي تستخدم الارهابي مطية لضرب الدول الاخرى.

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