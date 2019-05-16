فيديو.. الهيل يفضح ممارسات حكام قطر

أعلن المعارض القطري "خالد الهيل" الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية، عن ظهوره في حلقات برنامج " مجلس خالد الهيل"، والمذاع في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت لندن، مضيفًا خلال فيديو قصير للتعريف بالبرنامج، أن الهدف الأول والأخير لبرنامجه هو كشف الحقائق والتعديات ووضعها أمام أعين الجميع بعيدأ عن الخصومة.

#مجلس_خالد_الهيل



ما في الصدور وقر

نطق به أكبر البقر

أنسجن في أوطاننا

وينعم بها الغريب؟



تابعونا ...



الساعة ١٠ مساء اليوم بتوقيت لندن مع فيديو تعريفي يقدمه

#خالد_الهيل

الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية pic.twitter.com/P1A3Kher4H — مجلس خالد الهيل (@MajlisKhalid) May 16, 2019

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