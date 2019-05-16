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فيديو.. الهيل يفضح ممارسات حكام قطر

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أعلن المعارض القطري "خالد الهيل" الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية، عن ظهوره في حلقات برنامج " مجلس خالد الهيل"، والمذاع في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت لندن، مضيفًا خلال فيديو قصير للتعريف بالبرنامج، أن الهدف الأول والأخير لبرنامجه هو كشف الحقائق والتعديات ووضعها أمام أعين الجميع بعيدأ عن الخصومة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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