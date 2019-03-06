إيطاليا ..اعتقال 25 بينهم سياسيون في مداهمة للمافيا

روما -د ب أ: قالت قوات الدرك الإيطالية أمس إنه جرى إلقاء القبض على 25 شخصاً في مداهمة للمافيا بإقليم تراباني في صقلية بشرق إيطاليا. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن سياسيَّين اثنين، وهما نائب سابق عن الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، ومسؤول سابق بمكتب ببلدية تراباني، من بين الذين جرى إلقاء القبض عليهم. ويواجه المُشتبه بهم عدّة اتهامات، تشمل الانتماء للمافيا وشراء الأصوات والابتزاز، وذلك وفقاً لما قالته الشرطة في بيان لها.

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