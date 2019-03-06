محور صباح الأحمد يجسد أواصر العلاقات التاريخية

الكويت - كونا:

اطلع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على شرح لمشروع محور صباح الأحمد من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ممثل سموه في حفل تدشين مشروع "محور صباح الأحمد".

وعبّر سمو أمير الكويت خلال استقبال سمو الشيخ ناصر المحمد عن بالغ شكره لدولة قطر لإطلاق اسم سموه على طريق المحور الجديد "محور صباح الأحمد".

وقال سموه : تدشين «محور صباح الأحمد» في قطر بادرة أخوية تجسد أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتمثل محل التقدير والاعتبار". وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية " كونا" .

كما أعرب سمو أمير الكويت، عن تمنياته لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، موفور الصحة والعافية وللشعب القطري الكريم كل التقدم والازدهار.

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يذكر انه بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مشروع "طريق المحور" الذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 25 فبراير الماضي ، بحضور سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ممثل سمو أمير دولة الكويت في حفل أقيم بفندق الشيراتون.

ويمتد مشروع محور صباح الأحمد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع أم لخبا، المعروف ب(تقاطع اللاندمارك) بطريق الدوحة السريع لمسافة تتجاوز 25 كيلومترا، ويتضمن تطوير سبعة طرق رئيسية هي الطريق الدائري الخامس والطريق الدائري السادس وطريق مسيمير وشارع البستان وشارع بو اعرين وشارع البديع وأجزاء من شارع المرخية، إلى جانب تطوير العديد من الطرق الجانبية والمتعامدة مع محور صباح الأحمد بطول نحو 12 كيلومترا، ليصل إجمالي أعمال المشروع لنحو 37 كيلومترا.

ويعد محور صباح الأحمد بمثابة "رئة الدوحة" الذي سيساهم بشكل كبير عند اكتماله في نهاية 2021 في الحد من الاختناق المروري الذي يشهده طرق الدوحة السريعة خصوصا شارع 22 فبراير، وسيوفر طريقا بديلا وموازيا يخدم الآلاف من مرتادي الطريق يوميا بين جنوب الدوحة وشمالها.

وقد تم التخطيط إلى تحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة التقاطعات القائمة وإنشاء وتطوير نحو 17 تقاطعا تسهل الوصول من وإلى الطريق من جميع الاتجاهات والتي تتضمن 32 جسرا من أربعة مسارات في كل اتجاه و12 نفقا للسيارات لتوفير حركة مرورية حرة، كما سيتضمن المشروع إنشاء 12 جسرا للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول 65 كيلومترا، بالإضافة إلى تجميل وتشجير مساحة تقدر ب 1.5 مليون متر مربع.

ويتضمن مشروع محور صباح الأحمد أول جسر معلق من نوعه في قطر بطول 1200 متر يمتد من طريق مسيمير وصولا لشارع البستان ليعبر فوق كل من تقاطع حالول بطريق مسيمير وتقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى كما يتضمن أطول جسر في البلاد بطول 2.6 كم يمتد من شارع البستان لشارع بو اعرين ليعبر فوق شارع الوعب وشارع رشيدة، إلى جانب تكامله مع شبكة المترو عن طريق الربط بين عدة محطات مثل محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة الوعب ومحطة الريان القديم. فضلا عن الكثير من المزايا المهمة الأخرى التي تخدم الحركة المرورية والاقتصادية والتجارية في البلاد.