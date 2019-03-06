دور رائد ل «صلتك» في دعم وتمكين الشباب

جنيف - قنا:

دعا الملتقى الرفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة /‏صلتك/‏ في مدينة جنيف السويسرية تحت عنوان «تمكين الشباب، النهوض بالمجتمعات»، إلى ضرورة العمل على تمكين الشباب باعتبارهم نواة المستقبل والقوة المحركة للتنمية في مجتمعاتهم وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد الملتقى على أهمية تمكين الشباب اقتصادياً، والعمل على خلق المزيد من فرص العمل للحد من التأثير السلبي للبطالة، ووضع قضايا تمكين الشباب في أولوية الأجندة الدولية للعمل التنموي، واصفا دور مؤسسة صلتك في توفير أكثر من مليون و100 ألف فرصة عمل ب «الرائد». وحث الملتقى المجتمع الدولي على بذل المزيد لمعالجة البطالة والاستثمار في تنمية الشباب حتى يسهموا في تعزيز الاقتصاد والسلم من أجل أمن الشعوب والعالم ككل، وتنفيذ الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب خاصة أن الشباب هم أساس نهضة الأمم. وتخللت أعمال الملتقى جلسات نقاشية جاءت إحداها بعنوان «كيف نبني نظامًا عالميًا يفضي إلى تمكين الشباب»، تم التركيز فيها على دور مؤسسة صلتك في توفير فرص عمل للشباب لاسيما في مناطق النزاع ودورها في رفع المستوى المعيشي للاجئين والنازحين لاسيما الشباب منهم، حيث أكد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهمية الاستماع لصوت الشباب، مضيفًا «لقد كانوا دائمًا يتحدثون بعدنا والآن يجب أن يتحدثوا أولا» مشددًا على أهمية الاستثمار لتوظيف اللاجئين الشباب في البلدان المستضيفة، واصفا إنجاز صلتك ونجاحها في توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب بأنه «دور رائد».

استثمار المستقبل

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الصومالي السيد حسن علي خيري إن 70 % من السكان في الصومال هم من فئة الشباب وإن كل فرصة عمل يتم توفيرها هي استثمار في مستقبل هذا البلد.

وأشار إلى أن الثروة البشرية لبلاده من الشباب يمكن أن تكون عاملاً إيجابياً أو سلبياً، ففي حال تم تزويد هؤلاء الشباب بالمهارات الخاصة بريادة الأعمال فإنهم سيكونون العمود الفقري للنمو الاقتصادية، أما في حال تجاهلهم وعدم توفير فرص العمل لهم فإنهم سيكونون سبباً لعدم الاستقرار والنزاع.

الشباب والعمل

من جهتها قالت جاياثما ويكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، إن الفقر يقود إلى الإقصاء الاجتماعي والتهميش، لافتة إلى أن هناك 64 مليون شاب عاطل عن العمل بينما 70 مليون من العاملين مازالوا يعيشون في فقر مدقع.

وتابعت بالقول «إذا كان الشباب يعيشون على الهامش فكيف نطلب منهم أن يشاركوا بفعالية في المجتمع إن تحديد مفهوم الفقر هو السبيل للقيام بمزيد من التمكين الاجتماعي، وإننا لا نقوم بالشيء الكافي حتى الآن لتمكين الشباب».

حلول إبداعية

من جانبه، قال كريم ساي مؤسس منظمة جوكولابس، إنه يجب التفكير في حلول إبداعية للعمل على تمكين الشباب خاصة في إفريقيا التي يتضاعف عدد سكانها كل 20 عامًا، حيث تعد القارة السمراء الأكثر ثراء في الشباب.

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وأضاف «كيف يمكننا التعامل مع تضاعف السكان كل 20 عامًا. إننا نحتاج للإبداع، علينا أن نقوم بالأشياء بشكل مختلف فالتكنولوجيا تسمح لنا بذلك وهي فعالة جدًا. التكنولوجيا توفر لنا الفرصة للعمل معًا، حيث يمكننا توفير حلول جديدة ونفكر بطريقة مختلفة في الزراعة والطاقة والتعليم وابتكار طرق جديدة».

من جهته، قال شاكر خزعل سفير مؤسسة /‏صلتك/‏، «إن الشباب يحتاج لبناء الجسور للتواصل وليس الجدران، وكونه لاجئا سابقا فقد تعلم أنه يجب التشبث بالأمل».. مضيفًا أن «العالم يسوده الظلام ولكن يجب التمسك بالأمل لأنه السبيل لحياة أي شخص لاجئ، ومع هذه الظلمة التي تلف العالم، وبفضل منظمات مثل صلتك، يجب الإيمان بأن غدًا سيكون أفضل من أمس».

مشكلة البطالة

وفي الجلسة التي استضافت كريس جاردنر مؤلف كتاب «البحث عن السعادة» والذي تم تجسيده في أحد أفلام هوليود وحمل نفس الاسم، طالب جاردنر بضرورة التحرك من أجل التصدي لمشكلة البطالة، متوجها بالشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء /‏صلتك/‏ وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، على جهودها الحثيثة في سبيل تمكين الشباب وتوفير فرص العمل لهم من خلال مؤسسة /‏صلتك/‏.

وقال جاردنر «إن العمل الذي تقوم به مؤسسة /‏صلتك/‏ من تمكين وتحسين ظروف حياة الشباب أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة ونحن في عالم يزداد ظلمة ويبعث على الخوف كل يوم. لقد قمتم بتغيير حياة أشخاص ربما لم تقابلوهم في حياتكم. وأود أن أقول لكم شكرًا نيابة عن هؤلاء الشباب في 17 دولة والذين لم يستطيعوا القدوم إلى هنا. وبسبب عملكم والتزاماتكم هناك شاب في مكان ما في هذا العالم يشعر بخوف أقل، وهناك شابة في مكان ما في هذا العالم تشعر بالتمكين».

التنمية الاقتصادية

واتفق المشاركون وبينهم سياسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية البارزة، على أن توفير فرص العمل للشباب يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية واستثمارًا حقيقيًا في أي بلد.

كما أكدت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لدولة تشيلي، خلال الملتقى على أن الشباب شركاء في التغيير ومستفيدون منه، ويجب أن يتم الاستماع لصوتهم، لافتة إلى أهمية دور الشباب وتمكينهم والاستثمار فيهم والتفاعل معهم.

يذكر أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء /‏صلتك/‏ وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة كانت قد أعلنت خلال الملتقى الذي عقد أمس بمدينة جنيف عن التزام مؤسسة صلتك بتوفير ثلاثة ملايين فرصة عمل للشباب في مختلف أنحاء العالم، داعية لمزيد من الشراكات للارتقاء بالهدف إلى خمسة ملايين بحلول عام 2022. ومؤسسة /‏صلتك/‏، منظمة دولية تنموية اجتماعية أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2008، وتهدف إلى مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب والمرأة من خلال مبادرات التوظيف والتمكين الاقتصادي. وتعمل صلتك على تمكين الشباب ليقودوا التغيير والنهوض بحياتهم ومجتمعاتهم إلى الأفضل.