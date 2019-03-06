أمن المنشآت جاهزة لتأمين مرافق المونديال

كتب - نشأت أمين:

أكد العميد علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية جاهزية الإدارة للمشاركة في تأمين جميع الملاعب والمنشآت الخاصة بمونديال كأس العالم 2022 مشيرًا إلى أن جهود الإدارة في تأمين هذا الحدث الضخم تتم على مستويين، الأول على مستوى الإدارة، حيث أوكلت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث للإدارة تأمين قطاعات في الوحدة التنافسية التي تعنى بتأمين الملاعب من الداخل وسيقوم بهذه المهمة قسما أمن الملاعب و الدعم والإسناد بالإدارة، كما أوكلت اللجنة للإدارة تأمين قطاعات أخرى في الوحدة غير التنافسية الخاصة بمناطق المشجعين والفعاليات المصاحبة والمركز الإعلامي الدولي.

وأشار إلى أن الإدارة قامت بإعداد كتيب تدريبي موحد لمراكز التدريب في قطر.. شارك في إعداد مادته العملية إدارة الخدمات الطبية والاتحاد الرياضي القطري للشرطة، وتمت طباعته والتدقيق عليه وإجازته، باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم إنشاء فرع خاص لاختبار المتدربين بعد الدورات التدريبية وسيبدأ المركز عمله قريبًا.

وقال إنه تم التنسيق مع إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات والاتفاق على مقترح معهم لإنهاء إجراءات التوظيف رجال الشركات الأمنية في بلدانهم. مع الأخذ بالاعتبار متطلبات الوظيفة وشروطها كالطول واللغات (إتقان العربية أو الإنجليزية)، وشهادة خبرة عمل وشهادة دورة بمعهد معتمد حتى يسهل التعامل معه على أرض الواقع.. وقال مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات إن الإدارة ستقوم باستلام مهمتها بالتعاون وبدعم من باقي الإدارات والأجهزة الأمنية الأخرى مبينًا أن هناك استعدادات أخرى تجري بالإدارة على مستوى الأقسام حيث تم تكليفها بعض المهام التي تتطلب استعدادًا بدنيًا وذهنيًا ونفسيًا وعلميًا وإجادة اللغات، مشيرًا إلى أنه تم تصميم خطط تدريبية بمعرفة فرق ذات كفاءة عالية لتهيئة جميع مرتب إدارة أمن المنشآت لتأمين هذا الحدث كل في مجال عمله والاستفادة من هذه المهارات المكتسبة بعد المونديال أيضًا لافتًا إلى أن الإدارة بدأت في توزيع المهام بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

و عما إذا كان هناك دور للشركات الأمنية الخاصة في تأمين هذا المحفل العالمي قال العميد العذبي في حوار أجرته معه «مجلة الشرطة معك الإلكترونية» : هناك دور كبير جدًا وهام للشركات الأمنية الخاصة في هذا المونديال الكبير، حيث إن من متطلبات الفيفا عدم تواجد رجال الأمن بالزي العسكري بداخل الملاعب، وأن تقوم شركات الأمن الخاص بهذه المهمة، ولذلك فإن نطاق عمل شركات الأمن الخاصة وشراكتها معنا سوف تشمل كل المجالات وسيتم إعدادهم حسب موافقة الفيفا.



انعكاسات اقتصادية وسياحية للتميز الأمني

أكد العميد علي خجيم العذبي أن قطر تبوأت مراكز متقدمة في المجتمع الدولي، وبات العالم ينظر إليها نظرة ثقة وتقدير في كثير من القضايا وقد واصلت الدولة تميزها العالمي في المجال الأمني، بحصولها على المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان من بين (118) دولة والمركز الأول عربياً، وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2018م، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو» .

وأوضح أنه من الطبيعي أن تنعكس مثل هذه الإنجازات على الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية وحتى على مستوى استضافة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وبروزها سياسيًا في المحافل الدولية خلق لنا كرجال أمن الإحساس بالمسؤولية لتشريف الدولة والقيام بالتأمين والمهام الموكلة إلينا.

وأوضح أن إدارة أمن المنشآت والهيئات كانت في السابق تسمى « إدارة الحراسات العامة» إلى أن صدر قرار معالي وزير الداخلية في عام 2016 بتغييره إلى «إدارة أمن المنشآت والهيئات» وقد تم تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات الخاصة بالإدارة حتى باتت تضم في الوقت الحالي 9 أقسام هي: الشؤون الإدارية، أمن الملاعب، الدعم والإسناد، أمن الهيئات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية، أمن الوزارات والهيئات الحكومية، أمن المحاكم والنيابة، أمن مجمع الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية، أمن المناسبات والدوريات الأمنية، شركات الخدمات الأمنية الخاصة.

Advertisements

إنشاء مكتب فني بقسم أمن الملاعب

قال مدير إدارة أمن المنشآت: تم مؤخرًا إنشاء مكتب فني بقسم أمن الملاعب وهو مسؤول عن تقييم كل مباراة من الناحية الأمنية، من خلال جداول الاتحادات الرياضية القطرية مضيفًا أن المكتب يقوم بتقييم الوضع، وتحديد الاحتياجات المطلوبة البشرية، واللوجستية.. بناء على مخطط المبنى الذي تقام عليه الفعالية. ويقوم بتحديد الشخص المناسب لهذه المهمة.

وأوضح أنه تم إنشاء هذا المكتب حتى يكون العقل المدبر لإدارة الأحداث الرياضية من الناحية الأمنية بهدف القيام بالمهام الموكلة بكل كفاءة ومهنية لافتًا إلى أن هناك آليات مختلفة متبعة في القسم نظرًا لاختلاف طبيعة كل مباراة عن الأخرى.

وقال العميد العذبي إن النجاح الذي تحقق في تأمين فعاليات اليوم الوطني، الماضية تم بفضل الدعم اللامحدود من المسؤولين وتضافر جهود الجميع ما كان لها أثر كبير في خروج الاحتفالات على هذا النحو الذي يليق بيوم الوطن.

وأشار إلى أنه كانت هناك خطط واتفاق وتجانس بين الأجهزة الأمنية العاملة في تأمين فعاليات اليوم الوطني، بالإضافة إلى أن المواطن والمقيم كانا على قدر من الوعي والمسؤولية والحب والولاء.

وفيما يتعلق بمدى جاهزية الإدارة لتأمين انتخابات الدورة السادسة من انتخابات المجلس البلدي أوضح مدير إدارة أمن المنشآت أن الإدارة قامت بإجراء بعض التعديلات الطفيفة في آلية العمل بما يتناسب مع المرحلة ويصب في صالح العمل، من خلال زيادة عدد الضباط والأفراد في بعض المواقع والدوائر، وفي نفس الوقت إشراك أكبر عدد ممكن من رجال الأمن وخاصة الضباط لإكسابهم المعلومة والمهارات في العمل الشرطي.

وقال: إن دور الإدارة في الانتخابات تأميني فقط للمقار الانتخابية والمحافظة على النظام فيها، مؤكدًا أن إنشاء قسم الدعم والإسناد بالإدارة سيكون إضافة حقيقية للمنظومة الأمنية وللإدارة.