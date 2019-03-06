صاحب السمو والمستشار النمساوي يبحثان آفاق التعاون

فيينا - قنا:

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا الصديقة، آفاق دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية النمسا في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والتكنولوجيا، والسياحة والصحة.

كما تناولت المباحثات التي عقدت مساء أمس بمقر المستشارية في فيينا، التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر المباحثات أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

وحضرها من الجانب النمساوي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

كما عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا الصديقة، لقاءً ثنائياً مساء أمس بمقر المستشارية في فيينا.

تناول اللقاء أوجه توسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر والنمسا، لا سيما مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والطاقة والثقافة والرياضة والسياحة. كما تبادل سموه ودولة المستشار، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.



قطر والنمسا تعززان التعاون الاقتصادي والسياحي

صاحب السمو والمستشار النمساوي يشهدا ن التوقيع علىمذكرتي تفاهم

تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

تشجيع إقامة المعارض والفعاليات المتبادلة بين البلدين

الإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض الواردات والصادرات

فيينا- قنا:

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شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا الصديقة، مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم، وذلك بمقر المستشارية في فيينا بعد ظهر أمس.

فقد شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة المعارض والفعاليات المتبادلة بين البلدين والإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض الواردات والصادرات. كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المجلس الوطني للسياحة، والوزارة الاتحادية للاستدامة والسياحة بجمهورية النمسا، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. حضر مراسم التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

وحضرها من الجانب النمساوي عدد من أصحاب السعادة الوزراء.



سموه غادر فيينا في ختام زيارة رسمية استغرقت يومين.. صاحب السمو عبر إنستجرام:

قطر والنمسا تعززان التعاون

فيينا - الراية وقنا:

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس، العاصمة فيينا في ختام زيارة رسمية لجمهورية النمسا الصديقة استغرقت يومين.

وبعث سمو الأمير ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، ودولة السيد سيباستيان كورتس مستشار الجمهورية، أعرب فيهما عن شكره وتقديره على ما قوبل به سموه من حفاوة وتكريم خلال الزيارة التي أتاحت الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

كما أعرب سموه، في البرقيتين، عن تقديره لفخامة الرئيس ودولة المستشار، وتمنياته لهما موفور الصحة والسعادة، ولشعب النمسا الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

رافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي.

في سياق متصل نشر الحساب الرسمي لسمو أمير البلاد المفدى على انستجرام 3 صور .. وقال سموه : «خلال لقاءَيَّ اليوم بالرئيس وبالمستشار في العاصمة النمساوية العريقة فيينا في إطار تعزيز التعاون بين بلدينا».