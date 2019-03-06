قطر وإيطاليا تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب البحري

الدوحة - قنا: نفذت القوات البحرية الأميرية القطرية أمس، تمرين العبور (PASSEX) المشترك مع القوات البحرية الإيطالية، وبمشاركة الفرقاطة الإيطالية (CARLO MARGOTTINI). وتضمن التمرين البحري عدة تدريبات منها تدريب الدفاع الجوي (Adex)، وتدريب الدفاع السطحي (Surface Ex)، وتدريب التشكيلات والمناورات البحرية المشتركة (Maneuvering)، بالإضافة إلى تدريبات الأمن والسلامة (FIRE FIGHTING And DAMAGE Control). ويهدف هذا التمرين إلى التدريب على مكافحة الإرهاب البحري، بجانب رفع الكفاءة والجاهزية القتالية، إضافة لتبادل الخبرات بين البحريتين القطرية والإيطالية.

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