د. خالد العطية يجتمع مع وزير الخارجية الروسي

الدوحة- قنا: اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس، مع سعادة السيّد سيرغي لافروف وزير خارجيّة روسيا الاتّحادية. جرى خلال الاجتماع استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماعَ سعادة السيد فهد بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى موسكو وعدد من كبار الضباط بالقوات المُسلحة القطرية. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس، مع الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحثُ العلاقات الثنائية بين القوات المُسلّحة القطرية ونظيرتها البريطانية. حضر الاجتماع عددٌ من كبار ضباط القوات المُسلحة القطرية.

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