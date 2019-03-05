المعهد الديني يؤهل الطلاب للمستقبل

المعهد بيئة تعليمية جاذبة للطلبة المحبين للعلم والتفوق

الالتحاق بالمعهد تجربة جميلة تمكن المرء من فهم أمور دينه

المعهد يؤهل طلبته للالتحاق بالتخصصات العلمية

المنح الدراسية توفر السكن الخاص بالطلبة ورواتب شهرية للمعيشة

طلاب المنح ل الراية : نشكر قطر على إتاحة تعلمنا للعربية وعلوم الإسلام

كتب: محروس رسلان :

أكد عدد من طلبة المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين أن المعهد بيئة تعليمية جاذبة للطلبة المحبين للعلم والذين ينشدون التعلم والتفوق والقيم، لافتين إلى أن معظم طلبة المعهد متدينون وسلوكياتهم منضبطة، وأن الهدوء متوفر خلال الدراسة الأمر الذي يساهم في قدرة الطلاب على فهم المعلومة بسهولة، على الرغم من وجود كم مختلف من المواد الدراسية.

وذهب الطلاب إلى أن نظام الدراسة جيد وأن المعلمين متعاونون وأكفاء وأن هناك انضباطاً في السلوك بين الطلبة، الأمر الذي يعظم الاستفادة العلمية، مبدين اعتزازهم بإتقان اللغة العربية الفصحى وحفظ القرآن الكريم، وأن الدارسة في المعهد الديني تجمع بين الدين والدنيا.

وحكى الطلاب ل الراية قصص التحاقهم بالمعهد الديني منوهين بدور الأسرة في هذا التوجيه، مثمنين دور والديهم في تنشئتهم على حفظ القرآن والاهتمام بالدين وعلوم الشريعة الإسلامية.

وتباينت رغبات الطلاب في المستقبل بين استكمال الدراسة في مجال العلوم الشرعية خلال المرحلة الجامعية وبين الالتحاق بتخصصات علمية كالطب والهندسة، مؤكدين أنه سيكونون خير سفراء للمعهد حين يكونون قدوة صالحة لأقرانهم بأخلاقهم وقيمهم. وأبدى عدد من طلبة المنح الدراسية الأجانب حبهم لقطر مؤكدين أن لها الفضل عليهم في تعلم مواد الدين الإسلامي المختلفة وإتقانهم للغة العربية الفصحى، مبدين إعجابهم بالاهتمام بالمساجد في قطر وتوافر البيئة الإسلامية الصالحة وحضور القيم الإسلامية النبيلة بشكل واضح في الجانب السلوكي بالمجتمع القطري.



عبد الله الوذين: الانضباط يعظم الاستفادة العلمية

أكد عبد الله فهد الوذين الطالب بالصف السابع بالمعهد الديني «قطري» أنه انتقل من الدراسة بمدرسة الأندلس الخاصة للبنين إلى المعهد الديني وذلك بعد تأثره بالحديث الإيجابي عن المعهد الديني خلال جلسة أحد الضيوف بالمجلس، كما أن لوالدته الفضل في تشجيعه على الالتحاق به. وقال: نظام الدراسة جيد والمعلمون متعاونون وأكفاء وهناك انضباط في السلوك بين الطلبة، الأمر الذي يعظم الاستفادة العلمية، لافتاً إلى حبه لمواد العلوم الشرعية لا سيما السيرة النبوية.

عبد الرحمن الدرويش: التأسيس المبكر في العلوم الشرعية سر التفوق

أرجع عبد الرحمن جاسم الدرويش الطالب بالصف التاسع بالمعهد الديني «قطري» سر تفوقه خلال الدراسة بالمعهد إلى الاهتمام بتأسيسه مبكراً في العلوم الشرعية من قبل الأسرة، الأمر الذي ساهم في التحاقه بالمعهد وانخراطه في الدراسة بسهولة.

وقال: الالتحاق بالمعهد تجربة جميلة والدراسة تساهم في فهم المرء لأمور دينه فضلاً عن دراسة كافة معايير المواد المختلفة.

وأضاف: أحفظ 5 أجزاء من القرآن حتى الآن وأسعى إلى ختمه عند التخرج من المعهد.

عمر العدوي: الوالد كان يدرس بالمعهد وشجعني على الالتحاق به

قال عمر إسماعيل العدوي الطالب بالصف الثاني عشر «قطري»: الوالد كان يدرس في المعهد الديني وشجعني على الالتحاق به، لافتاً إلى أن والده أهله من الناحية الشرعية للالتحاق بالمعهد. وقال: المعهد بيئة تعليمية جاذبة للطلبة المحبين للعلم والذين ينشدون التعلم والتفوق والقيم، لافتاً إلى أن معظم طلبة المعهد متدينون وسلوكياتهم منضبطة. وأضاف: الهدوء متوفر خلال الدراسة الأمر الذي يساهم في قدرة الطلاب على فهم المعلومة بسهولة، على الرغم من وجود كم مختلف من المواد الدراسية والتي لا يصعب فهمها على الطلاب نظراً لضم المعهد صفوة المعلمين المتخصصين، لافتاً إلى إتمامه حفظ القرآن الكريم كاملاً.

حمد النعيمي: حب العلوم الشرعية وراء اختياري للمعهد

أعرب حمد عبد الله النعيمي الطالب بالصف الحادي عشر بالمعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين «قطري» عن حبه لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية الأمر الذي دفعه إلى الالتحاق بالمعهد الديني، لافتا إلى أنه يتطلع إلى التخصص في دراسة الشرعية الإسلامية خلال المرحلة الجامعية.

وقال: الدراسة سهلة في المعهد لأن المعلمين متمكنون ولأن البيئة التعليمية هادئة ومناسبة وجاذبة للطالب، على الرغم من كثافة وتنوع المواد.

محمد نادر: ختمت القرآن الكريم في الصف الثاني الابتدائي

كشف محمد نادر يسري الطالب بالصف الثامن بالمعهد «مقيم مصري» أنه حفظ القرآن الكريم كاملاً قبل الالتحاق بالمعهد بفترة طويلة، لافتاً إلى ختمه لحفظ القرآن الكريم في الصف الثاني الابتدائي. وقال: كنت أحفظ القرآن مع أمي قبل دخول المدرسة وبعد دخولها أحفظ مع أبي يومياً، موضحاً أنه كان يحفظ على مدار 6 أيام ويأخذ يوم إجازة كل أسبوع. وأضاف: أسعى لرد الجميل إلى المعهد الديني والذي مكنني من دراسة العلوم الشرعية ومعايير المواد الدراسية المختلفة وذلك بالتدريس في المعهد الديني خلال المستقبل.

أنيس عبد الحكيم: والدي المؤذن وراء حفظي للقرآن مبكراً

تقدم أنيس سيف الله عبد الحكيم الطالب بالصف السابع بالمعهد «مقيم باكستاني» بالشكر إلى والده الذي يعمل مؤذناً بأحد المساجد على اهتمامه بتحفيظه القرآن منذ الصغر، ما ساهم في ختمه للقرآن مبكراً خلال الصف السادس الابتدائي.

وقال: حصلت على تقييم ممتاز بمسابقة الشيخ جاسم وترتيبي الأول على المعهد الديني في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ليث ثامر: أسعى لبناء الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم

أكد ليث ثامر محمد الطالب بالصف الثامن بالمعهد «مقيم أردني» أنه التحق بالمعهد ليتقوى في اللغة العربية والعلوم الشرعية الإسلامية. وقال: أسعى لبناء الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم، وطموحي أن أكون طبيباً جراحاً في المستقبل للإسهام في علاج الناس وشفائهم ولأكون قدوة لزملائي الأطباء. وأضاف: أبي نصحني بالالتحاق بالمعهد الديني والوالدة شجعتني على حفظ نصف القرآن، لافتا إلى أنه التحق بالمعهد بعد إتمامه لحفظ 10 أجراء من القرآن الكريم.

علي جمال: نشأت في بيئة دينية تحب العلم

أرجع علي حسن جمال الطالب بالصف العاشر بالمعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين «قطري» تفضيله للدراسة بالمعهد الديني إلى نشأته الدينية قائلاً: نشأت في بيئة دينية تحب العلم وتقدره، فلدي 3 أفراد بالأسرة من حملة القرآن الكريم.

وأضاف: الوالد عمل في المعهد فترة من الزمن ونصحني بالالتحاق به وعلى الرغم من أنه كاشفني بأن المعهد يتضمن مواد كثيرة وصعبة، إلا أنني أحببت خوض التجربة وقبول التحدي. وتابع: الدراسة جميلة وممتعة والمعلمون والإدارة يوفرون لنا كافة السبل للاجتهاد والنبوغ والتفوق.

شيخ إبراهيم جغنا: قطر لها الفضل في تعلمي الدين والعربية

يقول شيخ إبراهيم جغنا الطالب بالصف الثاني عشر بالمعهد «طالب منحة من جامبيا»: قدمت على المنحة من خلال معهد الإمام مالك في جامبيا وحصلت عليها حيث أدرس بالمعهد منذ 6 سنوات. ويضيف: تعلمت العربية في المعهد الديني وحفظت القرآن الكريم كاملاً، وقد حققت نسبة 92% خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وأكد أنه سيكمل الدراسة الجماعية في مجال العلوم الشرعية للممارسة النشاط الدعوي في جامبيا. وقال: أحب قطر كثيراً ولها الفضل عليّ في تعلم الدين والعربية، مبدي إعجابه بالاهتمام بالمساجد في قطر وتوافر البيئة الإسلامية الصالحة وحضور القيم الإسلامية النبيلة بشكل واضح في الجانب السلوكي بالمجتمع القطري.

وأبدى ندمه على تأخره عن تكبيرة الإحرام خلال العام الجاري في المسجد، لافتاً إلى أنه ندم على هذا التأخر وعالج السبب، حيث يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس بالمسجد.

بلال إسماعيل: سألتحق بكلية الهندسة من خلال المعهد الديني

عبر بلال محمد إسماعيل الطالب بالصف الثامن بالمعهد الديني «مقيم» عن رغبته في دراسة الهندسة المعمارية، لافتاً إلى أن المعهد يؤهل طلبته للالتحاق بالتخصصات العلمية الهندسية حيث يدرس الطالب مواد المسار الهندسي بالإضافة إلى مواد العلوم الشرعية واللغة العربية.

وقال: التحقت بالمعهد رغبة مني في دراسة علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وذلك بعد أن انتهيت من المرحلة الابتدائية بمدرسة الفرقان الخاصة حيث كنت أحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

وأضاف: مدرستي بجوار المعهد الديني وعندما علمت أنه يدرس اللغة العربية ومواد الشريعة الإسلامية رغبت في الالتحاق به.

كريم ماتشو: تعلمت اللغة العربية في المعهد الديني

أشار كريم ماتشو الطالب بالصف الثاني عشر مسار علمي هندسي «طالب منحة من كوسوفو» إلى تعلمه اللغة العربية في المعهد الديني بعد حصوله على منحة دراسية خلال السنوات الماضية.

وقال: تعلمت العربية الفصحى وأصبحت ملماً بقواعد النحو والصرف والبلاغة حيث درستها باستفاضة، لافتاً إلى خضوعه لسنة تأهيلية في المعهد بالصف التمهيدي.

وأضاف: المعلمون في المعهد يتحدثون بالفصحى وجميعهم ملمون بها سواء كانوا من معلمي المواد الشرعية أو اللغة العربية أو المواد الأخرى. وتابع: نشكر دولة قطر على إتاحة الفرصة أمامنا للدراسة بالمعهد والتي أفادتنا كثيراً، لافتا إلى أن المنح توفر السكن الخاص بالطلبة وأيضاً رواتب شهرية للمعيشة.