الدوحة - قنا: اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، مع سعادة الدكتور ضياء سلجوق وزير التعليم الوطني بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المُرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وبحث أوجه التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم ونظيره التركي يبحثان التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.