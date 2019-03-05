اللجنة الوطنية تواصل فعاليات حملة «الحق في التعليم»

الدوحة - الراية :

نظّمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة محاضرة توعوية عن حملة الحق في التعليم؛ التي أطلقتها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم مسبقاً بالشراكة مع مكتب اليونسكو بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الخارجية.

وألقت السيدة عائشة طوار الكواري رئيس حملة الحق في التعليم كلمة الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

وقالت: «إن الحملة العالمية للحق في التعليم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي، فما إن أعلنت منظمة اليونسكو عن هذه الحملة بادرت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية ومؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، لتتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لأنشطة وفعاليات الحملة والتي تتوجه بها إلى فئات الطلبة وأولياء الأمور، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، فلكل إنسان الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة».وأكدت «أن دولة قطر لا تدَّخر جهداً في إدماج المعاقين أياً كان نوع الإعاقة، فقد هيأت لهم كافة سبل الحصول على حقهم في التعليم وأنشأت لهم المدارس والمراكز المتخصصة لكل إعاقة، كما يسرت لهم سبل التنقل في أنحاء الدولة للحصول على الخدمات دون مساعدة أحد، وكان من أبرز هذه المشاريع مشروع قطر ميسرة للجميع والذي يتيح لكل معاق التواصل مع أي جهة في الدولة عن طريق مداخل ومخارج يسلكها المعاق للحصول على الخدمة دون مساعدة من أحد».