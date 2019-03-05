25 أغسطس بدء دوام الطلبة بالمدارس

الدوحة - قنا:

اعتمد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2019 /‏ 2020.

ووفقاً للتقويم يبدأ دوام موظفي المدارس بالمدارس 20 أغسطس 2019، بينما يبدأ دوام الطلاب في 25 من الشهر ذاته.

كما تبدأ إجازة منتصف العام في 22 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 2 يناير 2020، بينما تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من 5-9 إبريل لنفس العام.

أما إجازة نهاية العام لموظفي المدارس فتبدأ في 5 يوليو وتنتهي في 20 أغسطس 2020. وبمقتضى التقويم أيضا يبدأ دوام موظفي المدارس للعام الأكاديمي 2021/‏2020 في 23 أغسطس 2020، ودوام الطلبة في 25 من نفس الشهر.