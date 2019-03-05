وزير التنمية الإدارية يجتمع مع وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية

الدوحة - قنا: اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس مع سعادة السيدة بسمة موسى اسحاقات وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحثُ أوجه التعاون المُشترك بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

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