سياسة دول الحصار لا تبشر بحل للأزمة الخليجية

كتب - إبراهيم بدوي:

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن استمرار نهج وسياسة دول الحصار الحالية لا يبشر بوجود حل للأزمة الخليجية الراهنة.

وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدوحة أمس، أنه لا وجود لأي تحركات جديدة بشأن الأزمة الخليجية سوى جهود أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح لعقد حوار.

وأكد أن هناك جهوداً أمريكية لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد لها، لكن لا توجد تحركات عملية تثبت وجود أي تغيير في موقف دول الحصار. وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، استعداد قطر للدخول في حوار إيجابي عقلاني بنّاء بشأن حل الأزمة لافتًا إلى تداعياتها على الأمن الإقليمي في المنطقة. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن المحادثات مع قطر تناولت الأزمة الخليجية في ضوء الرؤية الروسية بشأن الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. ونوه الوزير لافروف بلقائه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبحث تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وحول التعاون الدفاعي بين قطر وروسيا، وشراء قطر منظومة الدفاع الصاروخية أس ٤٠٠ من روسيا، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن فريقاً فنياً سيقدم توصيات بشأن هذا الملف، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإبرام صفقة شراء الصواريخ من روسيا، وأن ذلك قرار سيادي لدولة قطر.

وبدوره شدد لافروف على التمسك بتنفيذ اتفاق التعاون الدفاعي، الذي أبرمته قطر وروسيا في أغسطس 2017.

واستهل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المؤتمر الصحفي قائلاً إن زيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم عقد مباحثات مشتركة تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والدفاعية والعسكرية والرياضة. وأشاد سعادته بالتقدم الذي أحرزته العلاقات القطرية الروسية خلال السنوات الماضية كما ثمن الدور الإيجابي الذي تلعبه روسيا في القضايا التي تهم دولة قطر وفي مقدمتها الأزمة الخليجية ودعوتها كافة الأطراف للتهدئة والانخراط في حوار إيجابي بناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

قضايا إقليمية

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن المباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل القضية السورية حيث تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الحل السياسي والمناطق الميدانية خصوصًا في شمال سوريا وإدلب. وأكد سعادته موقف قطر الثابت بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا وأن يكون برضا الشعب السوري. كما تناولت المباحثات الوضع في ليبيا وتأكيد الجانبين على ضرورة إحلال الأمن بشكل عاجل وأن يكون هناك حكومة واحدة وجيش واحد لليبيا. واتفق البلدان على دعم اتفاق الصخيرات ومخرجاته واستكمال دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

القضية الفلسطينية

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن: تم تبادل الجانبين وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وعملية السلام والجهود المشتركة في إنهاء الانقسام بين القوى الفلسطينية وأكدت قطر وروسيا على أهمية إنهاء هذا الانقسام وإبرام مصالحة بين كافة القوى الفلسطينية. وثمن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الدور الذي لعبته روسيا باستضافة الأطراف الفلسطينية الشهر الماضي، مؤكدًا أن إنهاء الانقسام في فلسطين هو خطوة رئيسية للدخول في عملية سلام يمكن تنفيذها على أرض الواقع. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من اللقاءات وتنسيق مستمر بين البلدين.





اجتماع اللجنة القطرية الروسية ١٠ أبريل



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أجرينا مباحثات غنية المضمون في الدوحة وأكدنا خلال اجتماعاتنا على الاهتمام المشترك بالتمسك بالحوار السياسي بيننا وتوسيع العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة. ونوه لافروف باتفاق البلدين على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وترحيبهما بالجهود المشتركة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة والتي تعقد اجتماعها القادم فى العاشر من أبريل المقبل، حيث سيقام المعرض الدولي العربي إكسبو فى نفس التاريخ.

الدوحة تستضيف جولات مستمرة من المباحثات

قطر حريصة على إرساء السلام في أفغانستان

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقال سعادته ردًا على سؤال بشأن استضافة الدوحة لمباحثات السلام الأفغانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، إن هناك جولات مستمرة من المباحثات ولابد أن نكون دائمًا متفائلين لأننا في النهاية نريد جلب السلام إلى أفغانستان. وأكد سعادته على مواصلة قطر للتعاون والتشاور مع كافة الشركاء الدوليين مشيدًا بدور كافة الأطراف لإرساء السلام والاستقرار في أفغانستان. وشدد على أن السلام لا يمكن جلبه بالقوة أو الحرب ولكن بالحوار والمباحثات مؤكدًا أن قطر ستواصل دورها كوسيط ونأمل في الوصول إلى نتائج ناجحة قريبًا وبدوره قال وزير الخارجية الروسي أننا نتابع مباحثات السلام الأفغانية واستضفنا ممثلين لحركة طالبان ونبذل الجهود لإطلاق العملية السياسية في هذا البلد لافتاً إلى انتهاء الاتهامات الأمريكية ضد روسيا بذريعة إجرائها الاتصالات مع حركة طالبان ولكن اليوم هذا القلق والاتهامات من واشنطن انتهت وهناك تواصل مباشر بين المبعوث الأمريكي لأفغانستان والممثل الروسي وهي اتصالات مثمرة . وأكد الوزير لافروف أننا لا نرى أي ضرورة للمنافسة الدولية في أفغانستان.. روسيا دولة مجاورة وتقوم أمريكا بدور معين وعلينا أن نساهم في الحلحلة السلمية لهذه الأزمة.

روسيا مستعدة لاستضافة محادثات سلام بين أبو مازن ونتنياهو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا تم مناقشة عملية السلام وأكدنا الموقف المبدئي الروسي حول اهتمام روسيا بتجاوز كل المشكلات في هذه التسوية واستعدادنا لاستقبال كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى موسكو لكي يؤصّلا الحوار المباشر بدون شروط مسبقة وهذا ما طلبه منا الإسرائيليون منذ زمن بعيد وكذلك الرئيس عباس ولايزال هذا الاقتراح على الطاولة ونحن نعتبر هذه الخطوة مهمة فى طريق استعادة الثقة المتبادلة ولا نرى إمكانية للتقدم في عملية السلام بدون هذا الحوار.

مشتريات الأسلحة حق سيادي

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن مشتريات الأسلحة وتنويع قطر لقدراتها الدفاعية حق سيادي للدولة ولا شأن لأي دول أخرى بما تتخذه قطر من قرارات في هذا الصدد. وقال سعادته ردًا على سؤال بشأن شراء قطر منظومة الدفاع الصاروخية أس ٤٠٠ وتسببه في مشكلات مع السعودية أن مشتريات الأسلحة لدى دولة قطر من روسيا أو أي دولة أخرى ليست من شأن السعودية ولا أي دولة أخرى فهو قرار سيادي لدولة قطر وأضاف، إن هناك مباحثات شراء معدات عسكرية متنوعة من روسيا وأن فريقاً فنياً سيقدم توصيات بشأن هذا الملف، بما يناسب متطلبات قطر وبدوره شدد لافروف على التمسك بتنفيذ اتفاق التعاون الدفاعي، الذي أبرمته قطر وروسيا في أغسطس 2017.

تبادل الخبرات لاستضافة مونديال ٢٠٢٢

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المباحثات القطرية الروسية تناولت التعاون في مجال الرياضة وخصوصًا في كرة القدم وتمت الإشارة إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات قبل استضافة قطر بطولة كأس العالم عام ٢٠٢٢ مع الأخذ في الاعتبار الخبرات التي مرت بها روسيا قبل استضافتها البطولة الماضية عام ٢٠١٨، وقال وزير الخارجية الروسي، تبادلنا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصًا في سوريا والصومال وليبيا ونحن ننطلق من ضرورة تهدئة الأوضاع في هذه المنطقة على أساس القانون الدولي والحوار الشامل الذي لا مكان فيه للمتطرفين. ونوه إلى بحث عملية السلام في فلسطين قائلاً، أشرنا إلى ضرورة التوصل إلى الاتفاقات على أساس المرجعية الدولية واستعادة وحدة الصفوف الفلسطينية كعنصر مهم لاستعادة المباحثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بوتين يزور الدوحة

ردًا على سؤال حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطر والمنطقة قال لافروف: الرئيس بوتين تلقى دعوة من صاحب السمو لزيارة الدوحة وقد لبى هذه الدعوة وكذلك الدعوة لزيارة عدة دول في الخليج العربي ولكن بالنسبة للمواعيد فسيتم تحديدها لاحقاً.

لافروف: لا حاجة لمزيد من لجان العمل في سوريا

حول بحث الجانبان القطري والروسي تشكيل لجنة عمل مشتركة في سوريا قال الوزير لافروف إنه لم يتم بحث هذا الموضوع لأنه لا توجد ضرورة لتشكيل أي لجنة جديدة فهناك إطار يتم من خلاله الحوار بين المعارضة والسلطة في دمشق وبمساعدة أطراف دولية، وهناك نتائج ملموسة في هذه العملية ويشارك بها ممثلون للأمم المتحدة وقال: لابد أن يتمسك الجميع بقرار الأمم المتحدة ٢٢٥٤ ولا يكون هناك تدخلات خارجية ليقرر السوريون مصيرهم بأنفسهم لافتًا إلى أن العمل مستمر لإطلاق أعمال اللجنة الدستورية في سوريا.

تنسيق مشترك في سوق النفط والغاز

ثمن وزير الخارجية الروسي العلاقات المباشرة بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات الروسي ومشاركة هذه الأجهزة في شركة روس نفط، لافتاً إلى تناول المباحثات اهتمام الشركات الروسية بالمشاركة في مشاريع مشتركة مع الجانب القطري.

وقال الوزير لافروف: اتفقنا على تنسيق الخطوات المشتركة في سوق النفط والغاز لافتًا إلى وجود مقر منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة.