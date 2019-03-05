صاحب السمو : قطر تدعم وحدة واستقرار ليبيا

الدوحة - قنا:
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس، سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة والوفد المُرافق له.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطوّرات الوضع في ليبيا، حيث أطلع سعادة رئيس المجلس الأعلى، سمو الأمير على أبرز المستجدّات، شاكراً في الوقت نفسه سموه على موقف دولة قطر الداعم لليبيا حكومة وشعباً.
من جانبه، أكد سمو الأمير موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة ليبيا واستقرارها.
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