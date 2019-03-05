العراق: قوات مشتركة تطارد الدواعش في الصحراء الغربية

الأنبار - د ب أ: أفادت مصادر عسكريّة عراقية أمس بأن قوات مشتركة من قيادتي عمليات الجزيرة والأنبار شرعت بعملية عسكرية في عمق الصحراء الغربية العراقية لملاحقة الدواعش الهاربين في منطقة وادي حوران التابعة لمحافظة الأنبار 118 كيلومتراً غربي بغداد. وأوضحت المصادر أن قوات مشتركة في قيادتي عمليات الجزيرة والأنبار باشرت بعملية عسكرية واسعة في مواقع شرق وغرب وادي حوران لتطهير الوادي من مخلفات إرهابيي داعش والبحث عن الأنفاق التي كان يستخدمها الإرهابيون لتخطيط وتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف المدنيين والقوات العراقية. وتابعت إن العملية تستهدف أيضاً “تفتيش منطقة الموالي وصولاً إلى منطقة الحسينيات غربي وادي حوران ومنطقة عكلة البو شهاب وغابات المناخ وتطهيرها من بقايا داعش”. ونشرت السلطات العراقية الآلاف من قوات الجيش والشرطة الاتحادية وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية تحسباً لتسلل عناصر داعش من الأراضي السورية بعد أن فقد مواقعه هناك وأصبح مطارداً في مناطق محدّدة. كما تقوم القوات العراقية بعمليات مماثلة تحت غطاء طيران التحالف الدولي والطيران الحربي والمروحيات العراقية في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى لاستهداف خلايا داعش وتدميرها وعدم السماح لها بإعادة التنظيم والحدّ من حركة عناصرها.

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