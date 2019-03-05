مخاوف إسرائيلية من تدهور الأوضاع في الضفة

القدس المحتلة - وكالات: حذّر الأمن الإسرائيلي مؤخرًا المستوى السياسي من وجود فرصة لتصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة، جراء سلسلة من القرارات المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لسكان الضفة الغربية والتي يضاف إليها القرار الإسرائيلي باقتطاع نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب، يساهمان في تصعيد الأوضاع الأمنية خلال الفترة القادمة. وبينت المصادر أن قرار خصم فاتورة رواتب الأسرى جاء نتيجة ضغوطات ومزايدات حزبية إسرائيلية مع اقتراب الانتخابات. بينما أعربت المصادر عن اعتقادها بأن السلطة الفلسطينية ستُواصل دفع رواتب الأسرى، مُشيرة إلى أنّ الأوضاع المذكورة مُجتمعة ستُساهم في إثارة الأسرى داخل السجون ما يهدّد بدهورة الأوضاع خارجها.

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