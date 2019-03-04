تصاعد مخاوف واشنطن من مشروع «الغراب» الإماراتي للتجسس

واشنطن - وكالات:

أكّد موقع إيماسك الإماراتي أنّ التقارير التي كشفتها جهات استخباراتية أمريكية عن استئجار الإمارات عدداً من القراصنة السابقين في وكالة الأمن القومي لإجراء المُراقبة والهجمات السيبرانية على ما يسمّى «بالأعداء، المحليين والأجانب قد أثارت، تساؤلات لدى النخب الأمريكية حول إذا ما قامت دولة أجنبية بتجنيد جواسيسنا، وكان هؤلاء المجندون يتجسّسون في نهاية المطاف على الأمريكيين، فهل يمكن اعتبارهم خونة.

ونقل الموقع عن شاؤول أنوزيس رئيس سابق للحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان قوله في مقال على»The American Conservative» إنّ الإمارات وضعت فريقاً سرياً من عناصر الاستخبارات الأمريكية السابقين فيما يسمّى «مشروع الغراب».

ووفقاً لوري سترود، عضوة سابقة لمشروع الغراب، وقد استغلت المجموعة قصصها، واستخدمت الأساليب التي تمّ جمعها خلال عقد من الزمان أو أكثر في مجتمع إنتل الأمريكي (بالإضافة إلى أدوات الإنترنت الحديثة) لمساعدة الإمارات على جمع المعلومات والاشتراك في الحرب السيبرانية ضد الحكومات الأخرى، - بمن في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين - وناشطو حقوق الإنسان الذين ينتقدون الإمارات ويعتبرون «تهديدات الأمن القومي» لها.

وقالت ستراود إنها انضمت إلى (مشروع الغراب) بعد أسبوعين فقط من مغادرة NSA في عام 2014.

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وقال مُحامو الأمن القومي الأمريكي لرويترز إن القوانين التي تحكم ما يمكن أن يقوم به متعاقدو الاستخبارات الأمريكية في الخارج «غامضة». لكن الشيء الوحيد الذي لم يكن غامضاً هو أن الاتفاق بين وزارة الخارجية (مع إشارة NSA)، والمقاول الإماراتي التي جعلت مشروع الغراب يستهدف المُواطنين والشركات الأمريكية.

ونقل موقع إيماسك الإماراتي عن ستراود أنهم بذلوا قصارى جهدهم لمُواجهة هذه الأهداف وحذفها، لكن مع سيطرة عملائهم على عملهم في الإمارات، لم يكن هناك أي مجال لمعرفة ما إذا كانت المصالح الأمريكية محمية بشكل كامل. وقال الكاتب: لماذا يصعب على الحكومة الأمريكيَّة وقف السماح لعملائنا بالقيام بذلك، في المقام الأوّل أمر يصعب فهمه. وتابع بالقول: الفكرة القائلة بأن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون ثمن الأفضل والأذكى لتدريبهم على العمل كأصول لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية، ووكالة الأمن القومي، مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو أي وكالة استخبارات أمريكية أخرى، ومن ثم تجدهم في غضون أسابيع من المغادرة للعمل كأدوات لحكومة أجنبيّة، سخيفة. ولكن على ما يبدو أنها قانونية.

وقال: «إذا لم تتمكن حكومتنا من السيطرة على الأصول من العمل كمقاولين أينما يحلو لهم، فربما يعتقد المرء أنه يجب أن يكون هناك بعض التنظيم الذي يتطلب جواسيس سابقين يمارسون أنشطة مراقبة خاصة لبلدان أخرى يجب أن يكشفوا عن هذا العمل، بما في ذلك ما إذا كان توظيفهم الجديد يمكن أن يضر خصوصية وأمن المصالح الأمريكية ومواطنيها، وحظر مشاركة الأدوات الخاصة بالملكية مع حكومات وأو كيانات أجنبية، خاصة في الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في نزاعات العنف الحالية مثل الإمارات. وتابع: البيانات الوصفية عن الآخرين بمن فيهم مواطنون أميركيون يتمّ جمعها في الوقت الحالي بواسطة أجهزة استخباراتنا الخاصة، تُثير مخاوف كافية.

وقال إنّ إشراك دولة الإمارات في عمليات تستهدف في نهاية المطاف الأمريكيين، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، يجب التحقيق فيها على الفور.

وتابع: «لقد أثار التحقيق في التواطؤ الروسي الآن الكثير من المخاوف بشأن عمليات فرض القانون والعمليات الاستخبارية الخاصة بنا والتي من المُحتمل أن يتمّ تسييسها لأسباب سياسية حزبية. وبينما لا نزال في منتصف هذا الفشل، نأمل أن تأتي بعض الإصلاحات الجادة والملموسة مما تمّ تعلمه في نهاية المطاف».