تردي حالة معتقل أمريكي في السجون السعودية

عواصم - وكالات:

كشف حساب “معتقلي الرأي” المختص بتوثيق أخبار المعتقلين في السجون السعودية، أن الطبيب وليد فتيحي الذي يحمل الجنسية الأمريكية أدخل إلى مستشفى سجن “ذهبان” بسبب تردي حالته الصحية والنفسية نتيجة التعذيب والإهانات التي تعرض لها. وأكد الحساب في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، أمس، أن طبيب السجن أرغم فتيحي على تعاطي بعض العقاقير المهدئة القوية التي لا يغيب عن أحد تأثيراتها السلبية على الدماغ. كذلك بين الحساب أن قوة مسلحة من الأجهزة الأمنية السعودية اقتحمت منزل فتيحي قبل أيام بزعم البحث عن أسلحة، وقد تم ترويع جميع ساكني المنزل بتوجيه السلاح تجاههم أثناء قيام عناصر آخرين بالتفتيش وإثارة الفوضى في المنزل. من جانبه طالب السيناتور الأمريكي الديمقراطي “ديك ديربن” السعودية بالإفراج الفوري عن الطبيب “وليد فتيحي”، الذي يحمل الجنسية الأمريكية. وأعرب “ديربن”، في تغريدة له على “تويتر” عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض “فتيحي” للتعذيب، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السعودية. واعتبر “ديربن” أن ما يحدث في السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمر مهين. واعتقل فتيحي (54 عاما) في نوفمبر 2017، فيما وصف بأنه “حملة ضد الفساد”، ولا يزال سجينا بدون أي اتهامات رسمية أو محاكمة. وتعني الجنسية الأمريكية التي يتمتع بها فتيحي؛ أن سوء معاملته التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، يمكن الآن أن تشكل تهديدا من نوع خاص للعلاقات السعودية مع واشنطن. ويكثف أصدقاء أمريكيون لـ”فتيحي” في الوقت الراهن من حملتهم؛ للضغط على واشنطن للتعامل مع قضيته، ويقولون إن الصمت العام لإدارة “ترامب” حول سجنه تتعارض مع تباهيه المتكرر بجهوده الناجحة لتخليص المواطنين الأمريكيين المحتجزين في السجون بالخارج. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت، أمس الأول، عن تعرض فتيحي للتعذيب في السجون السعودية، وأوضحت الصحيفة أن الطبيب المدرب في جامعة هارفارد الأمريكية تم اعتقاله في فندق الريتز كارلتون بالرياض لمدة أسبوع، قبل نقله لسجن آخر، منتصف عام 2017. والطبيب فتيحي اشتهر بتقديمه للبرنامج التلفزيوني “ومحياي” على قناة “إم بي سي”، والذي يهدف لتغيير الأخطاء والسلوكيات والأفكار السيئة المنتشرة في المجتمعات العربية. ووفق موقع “إم بي سي” حصل فتيحي على الزمالة الأمريكية من المستشفيات التعليمية لكلية الطب بجامعة هارفارد، ومن ثم على البورد الأمريكي عام 1999، وعلى درجة الماجستير في الإدارة والقوانين الصحية من جامعة هارفارد للصحة العامة عام 1999. وعمل عضو هيئة تدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، وطبيباً استشارياً في المراكز الطبية التابعة للجامعة بمدينة بوسطن. وكان فتيحي قد حصل على جنسيته الأمريكية أثناء دراسته وممارسته للطب في الولايات المتحدة، حيث يعيش أحد أبنائه رغم عودة عائلته للسعودية، وأسس مستشفى خاصاً.