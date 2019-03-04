مصـــر تعـــيد عــدداً من معـــتمـري غـــزة

غزة- وكالات:

أعادت السلطات المصرية صباح أمس عددًا من معتمري قطاع غزة، ومنعتهم من السفر عبر معبر رفح؛ دون إبداء أسباب. وأفاد مصدر بالمعبر بأن السلطات المصرية أعادت 15 معتمرًا من الرحلة الأولى ضمن الفوج الأول، وأعادتهم إلى القطاع. وقال المصدر إن المعتمرين المُرجعين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد منع سفرهم، ولاسيما أنهم حصلوا على تأشيرة لأداء العمرة من السفارة السعودية بالقاهرة قبل أيام. وانطلقت فجر أمس طلائع أول فوج من معتمري القطاع بعد حرمان دام أكثر من أربع سنوات.

ويتكون الفوج الأول من 800 معتمر، نقلتهم حافلات من الجانب المصري بمعبر رفح إلى مطار القاهرة، ومنه جوًا إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت جهود رسمية بُذلك خلال الأشهر الماضية بإعادة تفعيل خروج الفلسطينيين من القطاع لأداء العمرة بعد حرمان لأكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح. لكن سعر أداء العمرة ارتفع بنحو 150% مقارنة بآخر عمرة تمكّن أهالي القطاع من أدائها، وبلغ 790 دينارًا أردنيًا.