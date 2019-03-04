تويتر يوقف حساب السفير السعودي في لبنان بسبب الفتنة

بيروت-وكالات:

حظر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” حساب السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري بشكل مفاجئ، وهو ما يعد إهانة للدبلوماسية السعودية. وكتب موقع “تويتر” على حساب البخاري: “تحذير.. الحساب مقيد مؤقتاً نتيجة حركة غير اعتيادية على الحساب، ونشاط مريب من قبله”. وجاء إغلاق حساب السفير السعودي بعد نشره صورة مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، وهو ما اعتبره اللبنانيون تدخلاً في شؤون بلادهم الداخلية، وإثارة للفتنة من قبل بخاري. وسبق أن اتهم صحفي لبناني السفير السعودي في بيروت بقيامه بأعمال استخباراتية في لبنان، ونشر الفتنة وتحريض الشارع على التظاهر. وواجه السفير السعودي أيضاً اتهامات بتنفيذ تكليفات “مشبوهة” لوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في حين طالب لبنانيون بطرده بسبب تدخلاته في الشؤون الداخلية للبلاد. وكان البخاري قد عين رئيساً للبعثة الدبلوماسية السعودية ببيروت في مارس الماضي، بعدما نقل السفير السعودي وليد اليعقوب إلى الرياض. يشار إلى أن العلاقات السعودية اللبنانية سادتها حالة من التوتر بعد احتجاز المملكة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد زيارته الرياض يوم 4 نوفمبر الماضي، وإعلانه الاستقالة بشكل مفاجئ. وأطلقت السلطات اللبنانية حملة دولية للمطالبة بعودة الحريري، وتدخلت فرنسا في حينها كوسيط لحل الأزمة، وأثمرت جهودها بعودة الحريري إلى لبنان، الذي تراجع عن استقالته فور عودته.