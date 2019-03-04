«أين الجثة؟».. وثائقي يكشف اللحظات الأخيرة لاغتيال خاشقجي

الدوحة - الراية :

كشفت قناة “الجزيرة” عن أول اتصال هاتفي جرى بين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركيّة، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. جاء ذلك خلال حلقة من البرنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم” والتي جاءت بعنوان “أين الجثة؟”، أمس، وتناولت جريمة قتل الصحفي السعودي، في قنصلية الرياض بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، على يد فريق اغتيال سعودي.

وذكر البرنامج أن الاتصال جرى بعد ساعات قليلة من الجريمة، وذلك بعد تأكيد الاستخبارات بأن الصحفي السعودي لم يغادر القنصلية. وفي هذه المكالمة، طالب هاكان، ابن سلمان بالكشف عن مصير خاشقجي وإنهاء هذا الملف، لكن ولي العهد السعودي نفى وجود خاشقجي في القنصلية، معتبراً هذا الكلام تهديداً غير مقبول وتم إنهاء المكالمة.

ونشرت قناة الجزيرة، وثائق سريّة تكشف لأول مرة معلومات جديدة فيما يتعلق بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وعلى أثرها توقعت 4 سيناريوهات بشأن جثته المختفية منذ 5 أشهر. جاء ذلك خلال حلقة من البرنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم”، أمس، والتي تناولت جريمة قتل الصحفي السعودي، في قنصلية الرياض بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، على يد فريق اغتيال سعودي. وتوصل البرنامج إلى 4 احتمالات بشأن الجثة، الأول يتعلق بالتخلص منها في غابات “بلجراد” الشاسعة على أطراف مدينة إسطنبول، وهو ما أوحت به تحرّكات فريق الاغتيال المكوّن من 15 سعودياً.

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أما الاحتمال الثاني فيتعلق بنقل الجثة أو أجزاء منها عبر طائرة سعودية (لم يتم تفتيشها) إلى العاصمة السعودية الرياض، وهو ما يتقاطع مع تصريحات للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بقوله: “أحضروا رأسه (خاشقجي). وفيما يتعلق بالاحتمال الثالث، فهو مبني على فرضية تحدثت عنها السلطات السعوديّة بشأن متعاون محلي تركي، وبالتالي احتمالية نقل الجثة إلى مكان آخر داخل تركيا.

وتحدّث البرنامج عن احتمال رابع: “ربما نقلت الجثة إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وهناك قد يكون تمّ التخلص منها”. كما أن الوثائقي كشف عن طائرة سعودية خاصة كان يستقلها ماهر المطرب، رئيس فريق الاغتيال والمقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وغادرت مطار “أتاتورك” في إسطنبول، دون تفتيشها في تمام الساعة السادسة مساءً أي بعد 3 ساعات من اغتيال خاشقجي الذي استمرّ لمدة ساعة ونصف الساعة منذ لحظة القتل خنقاً إلى التقطيع. وكشف أيضاً عن أن سيارة دبلوماسية اقتربت من الطائرة التي لم يتم تفتيشها وغادرت مطار “أتاتورك” بعد ساعات من تنفيذ الجريمة، ولم يعرف إذا ما كانت تحمل الجثة أم لا.

وذكر أن رجال المخابرات التركيّة تنكروا في زي عمّال وقاموا بتفتيش الطائرة الخاصّة الثانية التي أقلت فريق الاغتيال، ولم يعثروا على أي أثر لخاشقجي. وعرض الوثائقي مشاهد ووثائق لأول مرة وشهادات حصريّة مع شخصيات مطلعة على التحقيقات بالجريمة. ولفت المقدم، إلى أنهم نجحوا في التحقيق، في التوصّل إلى نتائج التحقيقات التركيّة، والالتقاء بأعضاء فريق البحث الجنائي، الذين دخلوا القنصلية وبيت القنصل. وكشفت القناة أن الطائرة الأولى التي غادر فيها المطرب، لم تخضع للتفتيش، فضلاً عن أن الحقائب الدبلوماسيّة، لم تمرّ على أجهزة التفتيش، وسط وجود فرضية باحتمالية تهريب أجزاء من جثته فيها. وعرض البرنامج نسخاً من وثائق التحقيقات التركيّة، في مطار أتاتورك بإسطنبول، والتي أظهرت أن الطائرة الثانية، التي قدم فيها فريق الاغتيال، وبعد ورود أنباء عن فقدان خاشقجي، خضعت للتفتيش، عبر فريق من الاستخبارات، ارتدى ملابس موظفي المطار. كما كشف البرنامج عن عثور فريق البحث الجنائي التركي، على آثار دماء لخاشقجي على جدار غرفة القنصل، رغم قيام فريق سعودي بإعادة طلائه، ومحاولة تخريب مسرح الجريمة. وتتضمن الحلقة أيضاً مقابلة خاصّة مع خطيبة جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، التي كشفت تفاصيل جديدة، عن مجريات الأحداث، قبل دخول خاشقجي مقر القنصلية، في الثاني من أكتوبر 2018. وأظهر “ما خفي أعظم” صوراً حصريّة، لفرن كبير في منزل القنصل محمد العتيبي، تمّ بناؤه في الفترة التي سبقت اغتيال خاشقجي، وقال مقاول في إسطنبول: إن العتيبي “أعطاه ورقة وطلب منه بناء الفرن وفق قياسات خاصّة” وأكد له المقاول أن هذه المقاسات لا تتناسب مع مقاسات أفران شواء اللحوم الحيوانية وبالأخص الخراف، الأمر الذي أثار غضب القنصل العتيبي، وقال له نفذ الأوامر من دون نقاش.

وكشف المقاول أن الفرن المطلوب، وفق القياسات التي أعطيت له من العتيبي، كان قادراً على “صهر المعادن، وليس شوي خراف وقياسه يتسع لرجل”، لأن المسؤولين السعوديين طلبوا منه بناءه من مادة البازلت وليس من الفخار الذي لا يستطيع تحمّل درجات حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية، الأمر الذي أثار الشك لديه. وقد تم بناء الفرن الحجري في شهر أبريل من العام الماضي وهو نفس تاريخ بدء تردد خاشقجي على إسطنبول، وفي يوم تنفيذ الجريمة طلبت القنصلية 45 كيلو جراماً وجبات من اللحم النيئ للتغطية على الجريمة، وقد رصد الجانب التركي أن الفرن بقي مُشتعلاً لمدّة 3 أيام بعد تنفيذ الجريمة.