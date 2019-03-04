88% نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال

كتب - عبدالمجيد حمدي:

كشف سعادة الشّيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مُدير إدارة الصّحّة العامة في وزارة الصحة العامة أنّ صحّة الفم والأسنان من ضمن الأولويات الصحية في دولة قطر، مُشيراً إلى أنّ الإحصاءات توضّح أنّ 88 في المائة من الأطفال القطريّين و61 في المائة من الأطفال غير القطريّين بعُمُر 6 سنوات لديهم حالات تسوّس أسنان.

جاء ذلك خلال تدشين وزارة الصّحّة العامة وشركائها حملة شهر التوعيّة بصحّة الفم والأسنان، والتي تستمرّ حتّى نهاية الشهر الجاري، وتستهدف مُختلف فئات المُجتمع، حيث تتضمّن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات التثقفيّة والتوعوية والصحيّة الهامة التي يتمّ تنظيمها في وزارة الصحة العامة ومؤسّسة حمد الطبية ومؤسّسة الرعاية الصحية الأولية، وبمُشاركة كبيرة من المدارس.

وأوضح الشّيخ محمد بن حمد آل ثاني أن الإستراتيجيّة الوطنية للصحة 2018-2022 خصصت هدفاً وطنيّاً لتخفيض نسبة انتشار تسوّس الأسنان بين الأطفال دون الخامسة من العُمر بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2022، مُوضحاً أنّه في هذا السياق تسعى إستراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 إلى مُواصلة تعزيز ووقاية صحّة الفم والأسنان.

ولفت إلى أنّ إستراتيجيّة صحّة الفم والأسنان في دولة قطر توفّر تخطيطاً شاملاً لإدماج صحّة الفم والأسنان مع المُبادرات الوطنية الأخرى من خلال اتّباع مُقاربة عوامل الاختطار المُشتركة بين مُختلف الأمراض غير الانتقالية بما يتماشى مع ما تضمّنته الإستراتيجية الوطنية للصحة وإستراتيجية الصحة العامة من أجل بناء شراكة وثيقة بين جميع مُقدِّمي الخدمة في مجال صحة الفم والأسنان في دولة قطر.

من جهتها، قالت الدكتورة وفاء الملا مسؤولة فريق العمل الوطنيّ لتعزيز ووقاية صحة الفم والأسنان في اللجنة الوطنية لصحّة الفم والأسنان، إنّ هناك دوراً هاماً تؤدّيه اللجنة التي تشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصحة الفم والأسنان.

وأوضحت أنّ شهر التوعية بصحة الفم والأسنان يعتبر واحداً من حملات التوعية العامة حول صحة الفم والأسنان، من أجل إيصال رسائل هامة تشجع السكّان على الاهتمام بشكل أكبر بصحة الفم والأسنان لصحة وعافية أفضل.

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وقالت إنّ حملة التوعية تتضمن محاضرات توعوية في وزارة الصحة وتنظيم زيارات للمدارس لوزارة الصحة، حيث سيتمّ استقبال المدارس على مدار شهر مارس خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس بمعدل 4 مدارس في كل يوم، لافتة إلى أنّ المدارس تشمل جميع المراحل بإجمالي 200 طالب وطالبة بهدف نشر الوعي بأكبر قدر مُمكن بين فئات الطلاب بما يُسهم على المدى البعيد في تقليل حالات مشاكل الأسنان التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أنّ حملات التوعية سوف تشمل المنشآت الطبية لمؤسّسة حمد الطبية وكذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تحتفل أيضاً بشهر التوعية بالفم والأسنان من خلال المحاضرات التوعوية وتوزيع المطويات والمنشورات الصحية، فضلاً عن توفير استشارات مجانية حول مشاكل الأسنان.

وكشفت عن توفير وزارة الصحة العامة استشارات طبية مجانية من خلال موقع الوزارة على تويتر، حيث يتمّ استقبال الأسئلة من الجمهور والردّ عليها من قبل اختصاصيين واستشاريين مُتخصصين حسب كل مشكلة طبية.

وأضافت إنّ الوزارة تركّز على الدور التوعوي للعمل قدر الإمكان على تقليل حالات الإصابة عن طريق الوقاية ومن ثم يقلّ الطلب على العيادات والطوارئ وغيرها، موضحة أن الوزارة تركز أيضاً على الاهتمام بإجراء المسوحات التي تحدّد مدى انتشار مشاكل الأسنان، فضلاً عن وجود فرق أخرى تركّز على الجوانب العلاجية الأخرى لمشاكل الأسنان.

ولفتت إلى أنّ هناك مناوبات مستمرّة في أقسام الطوارئ لعلاج حالات الطوارئ للأسنان، فضلاً عن انتشار عيادات الأسنان في المراكز الصحية والتي تقدّم جميعها خدمات كبيرة للمُراجعين.

وتضمّن حفل التدشين عرضاً لبرنامج أسناني المدرسي، قدّمته السيدة نجاة اليافعي، مديرة البرنامج ورئيس صحة الفم والأسنان الوقائية في مؤسّسة الرعاية الصحية الأولية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز توعية الطلاب بصحة الفم والأسنان، كما قدّمت طالبات مدرسة السلام الابتدائية عرضاً مُميزاً للتوعية بصحة الفم والأسنان.