تسويق 549 طناً خضراوات وفواكه بالساحات المحلية

الدوحة الراية :

أسفرت مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة- الوكرة - الخور والذخیرة -الشيحانية- الشمال) التابعة لإدارة الشؤون الزراعیة بوزارة البلدية والبيئة خلال أسبوعها التاسع عشر (28 فبراير – 2 مارس) ، عن تسويق ٣٣٤ طنًا من الخضراوات ، ٢١٥ طنا من الفاكهة ، ٣٤٠٠ كجم من الأسماك ، ٦٢٤ كرتون بيض بلدي .

وأشار بيان لوزارة البلدية والبيئة إلى أنه تم تسويق ١٣٣٠ طائراً داجنًا ، ٢٦١ كجم ألبان ، ٣٧ كجم عسل، عدد ٤١٥ رأس أغنام وماعز وذبح ٣٠٦ رؤوس في مقصب المزروعة. كما تم تسويق ٦٢٩٨ كيس شعير و ١٢٤٤٦ كيس شوار و ٤٠٢ ربطة رودس و ١٢٨ كيس أعلاف متنوعة.