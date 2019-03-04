جهود حثيثة لحماية الحياة البرية

الدوحة الراية :

احتفلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية وإدارة الحماية والحياة الفطرية باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يصادف الثالث من شهر مارس كل عام.

جاء احتفال الوزارة بهذه المناسبة التي قررتها بتاريخ 20 ديسمبر 2013، الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، في إطار حرصها على التوعية بها وأهدافها وتسليط مزيد من الضوء على طبيعة الأحياء البرية ونوعية الخدمات التي تقدمها في هذا المجال، والتذكير بالحاجة الملحة لتكثيف مكافحة التجاوزات التي ترتكب في حق الأحياء البرية، لما لذلك من تأثير واسع على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالدولة.

وأكد السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أن وزارة البلدية والبيئة تبذل جهودًا حثيثة لحماية الحياة البرية، حيث يتم رصد التجاوزات المتعلقة بالتجارة بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية في هذا الصدد والمعروفة باسم «سايتس».

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وأشار إلى أن الإدارة تعمل على حماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض على أكثر من صعيد، ومنها السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض وما يرافق ذلك من أعمال تحمي هذه الكائنات وتضمن الحفاظ عليها وعدم تعرضها للخطر، في حين يتم كذلك تنفيذ مشاريع الغطاء النباتي لحماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل مشروع حماية الغاف القطري ومشروع حماية البمبر البري، وغيرها.

وتابع قائلاً «علينا في هذا اليوم تذكر الحاجة الملحة لتكثيف مكافحة التجاوزات الإجرامية التي ترتكب في حق الأحياء البرية، والتي يعزى لها تأثير واسع على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك لما للحياة البرية من قيمة جوهرية ومساهمة أيكولوجية وجينية واجتماعية واقتصادية وعلمية وتعليمية وثقافية وترفيهية وجمالية في التنمية المستدامة ورفاه الإنسان».

وتضمن احتفال الوزارة باليوم العالمي للأحياء البرية، جملة فعاليات وأنشطة منها محاضرة عن الحيوانات والنباتات البرية وكيفية الحفاظ عليها من الانقراض وعرض حول مشاريع حماية الأنواع المهددة بالانقراض.