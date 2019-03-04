الهلال الأحمر يوزع مساعدات شتوية على النازحين السوريين

الدوحة الراية :

يواصل الهلال الأحمر القطري أعماله الإنسانية من خلال مكتبه التمثيلي في تركيا، في تنفيذ مشاريع إغاثية متعددة القطاعات لصالح الأسر السورية النازحة والمضيفة في كلٍّ من الشمال السوري وتركيا، وذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية ضمن حملة الشتاء الدافئ لعام 2018-2019، وتلبيةً للاحتياجات المتزايدة في الشمال السوري. وأشار بيان للهلال الأحمر القطري إلى أن الفرق الميدانية لبرنامج الاستجابة الطارئة قامت بتوزيع 2,400 سلة ملابس شتوية على الأطفال من عمر 5 أعوام حتى 14 عاماً في مدينة الباب وريفها، تحتوي السلة الواحدة على كسوة داخلية وخارجية كاملة، بالإضافة إلى قبعة وقفازات صوفية ومعطف وحذاء.

وأوضح البيان أنه يتم العمل حالياً على تحضير 16,000 سلة ملابس شتوية أخرى بالشراكة مع الهلال الأحمر التركي، على أن يتم توزيع 10,000 سلة منها في مدينة إدلب وريفها، و6,000 سلة على اللاجئين السوريين في مدينة كلس التركية. كذلك يجري العمل على قدم وساق لتحضير 200,000 لتر من وقود التدفئة من أجل توزيعها على 2,000 أسرة في منطقة جسر الشغور، بمعدل 100 لتر لكل أسرة، ويستفيد منها في المجمل ما يقارب 10,000 شخص. وبالشراكة مع الهلال الأحمر التركي وبلدية مدينة كلس التركية، يقوم الهلال الأحمر القطري بالتحضير لتوزيع 1,200 طن من الفحم على اللاجئين السوريين المقيمين في المدينة، لاستخدامه في عمليات التدفئة.

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من ناحية أخرى، تستمر الفرق الميدانية في أعمال ترميم 985 منزلاً متضرراً في الشمال السوري، ومن المنتظر أن تبدأ مرحلة تسليم المنازل للمتضررين خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بحوالي 5,000 شخص. هذا بالإضافة إلى استبدال 250 خيمة مهترئة للعوائل الأكثر تضرراً في منطقة جسر الشغور، مع استبدال أكثر من 200 خيمة أخرى خلال الفترة القادمة بإذن الله.

يُذكر أن القاطنين في مناطق الشمال السوري يعانون أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الأضرار التي خلفتها الحرب بالبنى التحتية واكتظاظ المنطقة سكانياً وافتقارها لأبسط مقومات العيش الكريم. ويأتي مشروع الشتاء الدافئ الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري كل عام ليساهم بشكل فعّال في التخفيف من معاناة النازحين والمتضررين في فصل الشتاء ودعم صمودهم ليعيشوا حياة أفضل.